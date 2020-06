Wird im nächsten Sommer die Fahrbahn auf der Landesstraße 310 in Mellendorf saniert? So plant zumindest das Land. Die Gemeinde Wedemark war in die Pläne nach eigenen Angaben bisher nicht eingeweiht. Die Verwaltung begrüßt das Vorhaben, hat aber eine dringende Bitte an die Verantwortlichen.