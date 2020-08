Brelingen

Es ist angerichtet: In diesem Monat gibt es bei der Brelinger Mitte wieder Konzerte. Zum Auftakt am Sonnabend, 15. August, gastieren Rudi Reb Fusion. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr.

Viele Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Wochen dazu beigetragen, einen neuen Veranstaltungsort für die Zeit während der Corona-Pandemie zu schaffen. Und nun kann die Veranstaltung „Kultur unterm Schauer“ auf dem Hof Meinheit, Hauptstraße 42 in Brelingen, eröffnet werden. Als Open-Air-Prinzip, aber doch mit einem Dach über dem Kopf zum Schutz vor möglichen Regenschauern, sollen ab sofort an den Wochenenden Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Aktionen und vieles mehr bis in den Oktober hinein stattfinden. Mehr Informationen gibt es in der Brelinger Mitte unter Telefon (05130) 6090300.

Musiker kommen aus Minden

Die Brelinger Mitte startet die Reihe mit einer Gruppe, die schon im April im Programm eingeplant war. Rudi Rebb Fusion, ein Quartett mit vier Musikern aus der Umgebung von Minden, spielt seit dem Jahr 2018 Stücke im Fusionstil aus Funk, Latin und Smooth Jazz. Die Kompositionen und Arrangements sind instrumental, die meisten davon stammen aus der Feder des Bandleaders Rudi Rebb.

Angereichert wird das Programm mit Stücken von Stevie Wonder, The Crusaders, Herbie Hancock, Antonio Carlos Jobim und anderen. Die Musik klingt leicht und relaxed und bietet ein grooviges Fundament, kündigen die Veranstalter an. Zur Band gehören außer Rudi Rebb Schlagzeuger Kai Buchholz, Bassist Thorsten Linne-Rotermund und Antek Prante am Keyboard.

Besucher müssen Karten vorab reservieren

Anders als sonst üblich gibt es keinen Vorverkauf und keine Abendkasse. Stattdessen bittet die Brelinger Mitte alle Interessierten, sich im Büro per E-Mail an info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten anzumelden. Am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr liegen dann die reservierten Karten am Eingang von „Kultur unterm Schauer“ an der Hauptstraße 42 zur Abholung und Bezahlung bereit. Um alle Hygieneregeln einhalten zu können, bitten die Veranstalter, viel Zeit für den Einlass einzuplanen. Die Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

