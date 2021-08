Wedemark

Wie lässt sich das Gewerbe mit kleinen, mittelständischen und großen Firmen in der Gemeinde entwickeln? Oder sollte die Wedemark gar keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweisen?

„Bei neuen Gewerbegebieten orientieren wir uns weiter am gemeinsam mit Bürger*innen erarbeiteten Gemeindeentwicklungsplan und werden auch in Zukunft mit Behutsamkeit an die Planungen herangehen. Grundsätzlich werden bestehende Gewerbeflächen ausgenutzt. Flächen werden nur an Unternehmen veräußert, die ein Nachhaltigkeitskonzept vorlegen. Solide Gemeindefinanzen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind das Ziel unseres Handelns.“

Isabella Steffen, SPD

„Trotz der in den letzten Jahren neu ausgewiesenen Gewerbegebiete fragen ortsansässige Unternehmen nach Flächen. Der CDU ist es wichtig, mit verbesserten Rahmenbedingungen auf die Bedürfnisse der Wedemärker Unternehmen einzugehen und so eine verlässliche Perspektive zu bieten. Bei der Neuausweisung von Flächen gilt es, im Bürgerinteresse mit Augenmaß zu handeln. Deshalb sollen neue Flächen vorrangig in der Nähe von Autobahnauffahrten ausgewiesen werden.“

Maik Denecke, CDU

„Die Wedemark hat durch ihre Lage an der Autobahn als Gewerbeflächenstandort überregionale Bedeutung. Das ist durch Monitorings belegt. Doch aus Grüner Sicht müssen für ansässige KMU und Handwerksbetriebe Entwicklungsmöglichkeiten vorgehalten werden. Gewerbeflächenentwicklung muss aus energie- und klimapolitischer Sicht im Kontext mit Nachhaltigkeit stehen (zero emission parks) und den Vorgaben des REGIP (nachhaltige Gewerbeentwicklung) der Region Hannover folgen.“

Annika Schlingmann, Bündnis 90/Die Grünen

„Wir müssen die Flächen für mehr Gewerbe, insbesondere heimische Gewerbebetriebe behutsam entwickeln. Dazu bietet sich der Bereich von Gailhof bis Berkhof entlang der A 7 an. Auch südlich der Rewe-Hallen in Berkhof ist eine weitere Entwicklung möglich. Das gilt auch für Bissendorf südlich der K 101. Dafür werden wir weiterhin eintreten.“

Erik van der Vorm, FDP

„Die Wedemark ist im Bereich der Gewerbeansiedlung gut aufgestellt. Große Gewerbekomplexe sollen auf keinen Fall mehr ausgewiesen werden. Für Handwerk und Kleingewerbe soll auch in Zukunft die Möglichkeit bestehen, dass in jedem Ortsteil Flächen ausgewiesen werden können.“

Jörg Woldenga, Wählergemeinschaft Wedemark Resse

„Für eine Gemeinde mit Zuzug ist es notwendig, kleingewerbliche, mittelständische Unternehmen anzusiedeln oder Expansionsmöglichkeiten zu gewährleisten. Das schafft Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven ohne Einschränkung des ländlichen Charakters. Regionaler Mittelstand ist grundsätzlich vorrangig gegenüber Industriegebieten zu behandeln. Wenn der dörfliche Charakter unserer Wohlfühlgemeinde erhalten bleiben soll, ist diese Ansiedlungsmöglichkeit jedoch endlich.“

Antje Lange, AfD

„Nach dem leider beschlossenen Industrie- und Gewerbegebiet Gailhof befürworten wir nur noch Ausweisungen für kleinere und mittlere Betriebe, bevorzugt in Autobahnnähe (Berkhof). Logistikbetriebe befürworten wir, wenn überhaupt, nur in Autobahnnähe, auf keinen Fall in Dorfnähe wie in Gailhof.“

Jörg Lischitzki, Bündnis C

„Mit begrenzten Ressourcen kann man nicht unbegrenzt wachsen, zumindest nicht physisch. Wir brauchen zudem ein neues Bewusstsein sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Verwaltungsseite. Man muss dringend innovative Entwicklungsstrategien finden, ohne neue Flächen zu versiegeln. Wir brauchen mehr Wertschätzung und Regionalität auf allen Ebenen. Nur so machen wir uns unabhängig, schonen die Ressourcen über Landesgrenzen hinaus und sichern unsere Grundbedürfnisse.“

Margarethe Garland, Wählergemeinschaft Pro Wedemark

„Wir brauchen zukünftig mehr kleine und mittelständige Betriebe. In der Gemeinde registriertes, produzierendes oder dienstleistendes Gewerbe schafft und sichert Arbeitsplätze. Ebenso trägt es mit den Steuern zur Finanzierung der Gemeinde bei. Industriegebiete, insbesondere neue Logistikfirmen, benötigen wir nicht mehr. Die Ausrichtung an die Autobahnzufahrten halten wir weiterhin für richtig. Es herrscht bereits genügend Lkw-Verkehr innerhalb der Wedemark.“

Peter Schrader, WGW

