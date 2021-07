Michael Papke (Bündnis 90/Die Grünen) will aus der Kommunalwahl am 12. September als Bürgermeister der Wedemark hervorgehen. Im großen Interview spricht er über Sorgen vor einer Verstädterung der Gemeinde, über die Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse und über seine Forderung nach Tempolimits auf vielen Straßen.