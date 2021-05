Wedemark

Frühzeitig vor der Kommunalwahl im September geben die Wedemärker Gruppen Fridays for Future und Parents for Future den Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat eine Menge Hausaufgaben auf. Auf zwölf von ihnen gestellte Fragen erwarten sie bis Anfang Juni von den politisch Verantwortlichen Antworten – dabei geht es um die Klimaziele der Gemeinde in unterschiedlichen Lebensbereichen.

Als „Klimaschutz-Wahlprüfsteine“ bezeichnen die Akteure ihre Aktion, die sie in Onlinegesprächen mit den Parteien vorbereitet haben. Ziel ist es zu dokumentieren, welche Visionen, Pläne und Ziele die örtlichen Politiker für den Klima- und Umweltschutz in der Wedemark in den nächsten fünf Jahren haben. Die Ergebnisse wollen die Future-Gruppen allen interessierten Wedemärkern und Wedemärkerinnen zugänglich machen. Auch eine öffentliche Diskussionsveranstaltung ist geplant – noch ohne Termin. Die Akteure möchten außerdem einen Bürger- und Klimarat ins Leben rufen, der den Gemeinderat unterstützen soll.

Klimaschutz ist wahlentscheidendes Thema

„Zu viele Maßnahmen werden erst nach 2030 gesetzt – aber jetzt muss gehandelt werden, die Politik darf das Thema nicht mehr aufschieben“, fordern Helen Wende und Martin Hagemeyer von Fridays for Future Wedemark. Hagemayer ist auch Delegierter auf der Landes- und Bundesebene. „Klimaschutz ist ein wahlentscheidendes Thema, und wir hoffen, dass wir den Parteien gute Anregungen geben können“, betont Wende. Klimapolitik sei Wirtschaftspolitik. „Wir haben jetzt die Chance, die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten.“

Zwölf Fragen füllen acht Seiten

Das Fragenpaket, das die Parteien per E-Mail erhalten haben, gleicht einer Kurzvorlesung in Sachen Klima. Das Acht-Seiten-Papier mit zwölf Themenschwerpunkten ist gefüllt mit erläuternden Recherchen und Statistiken zu Klima und Umwelt in der Gemeinde Wedemark, der Region Hannover und dem Land Niedersachsen; es weitet den Blick bis nach Europa und zum Weltklimarat. Interessierte Wedemärker können dies alles auf der Homepage parentsforfuture.de nachlesen – sie sind aufgefordert, sich an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen. Bürgermeister Helge Zychlinski hat die Fragenliste ebenfalls erhalten.

Bauen und Sanieren sind wichtige Themen

„Zentrales Thema bei den Klimazielen ist in der Wedemark das Bauen, gemeint sind die Standards für Neubauten und Sanierung“, erklärt Claudia Schwegmann von Parents for Future. Dahin zielt auch die Frage „Befürwortet Ihre Partei die verpflichtende Einhaltung des Passivhausstandards/Kfw 40-Baustandards für Neubaugebiete sowie für eigene Neubauten der Gemeinde?“ Auch wollen die Akteure wissen, ob sich die Politiker für die Entwicklung eines Sanierungskonzepts aller unsanierten Bestandsbauten in der Wedemark einsetzen.

Erneuerbare Energien, nachhaltiges Wirtschaften in der Wedemark sowie regionale und ökologische landwirtschaftliche Produktion sind weitere Fragepunkte. Das Klimaschutz-Aktionsprogramm der Gemeinde, 2010 mit einer Bürgerbeteiligung entwickelt, gehört nach Meinung der Akteure ebenfalls auf die Agenda. „Es ist den meisten Wedemärkern kaum bekannt und bisher auch nur sehr punktuell umgesetzt. Wann wird es aktualisiert?“, heißt es in dem Fragenkatalog.

Bürgerrat soll Gemeinderat unterstützen

Einen kontinuierlich arbeitenden ehrenamtlichen Klima- oder Bürgerrat, der den Gemeinderat beim Thema Klimaschutz berät und unterstützt, wollen die Parents for Future ab Herbst 2021 einrichten. Ein Beispiel dafür haben sie in Buchholz in der Nordheide gefunden.

