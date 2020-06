Die Pause in den bevorstehenden Sommerferien soll kürzer sein als sonst – zumindest in den Kitas der Gemeinde Wedemark. Damit wolle die Kommune die Eltern unterstützen, sagt der Bürgermeister. Die Familien müssen ab August die fälligen Betreuungsgebühren anders bezahlen.

Seit 22. Juni dürfen alle Kinder wieder in die Kitas zurückkehren – doch bald stehen schon wieder Ferien in den Einrichtungen an. Quelle: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)