Wedemark

Auch in der Gemeinde Wedemark können Eltern mit Beginn des neuen Kita-Jahres ab August ihre Kinder wieder im Regelbetrieb versorgt sehen – unter Beachtung der geltenden Hygieneauflagen. Wie viele Plätze in den Einrichtungen aktuell noch frei sind oder womöglich wegen größerer Nachfrage fehlen, kann die Verwaltung derzeit allerdings nicht beziffern. Die Vergabe laufe noch, berichtet Rathaussprecher Magnus Wurm.

Eltern fragen Krippenplätze ganztags nach

Insgesamt stehen zur Betreuung der Jüngsten in der Krippe 392 Plätze zur Verfügung, davon 57 in der Tagespflege bei neun Tagespflegepersonen. Der Großteil des Krippenangebots deckt mit 248 Plätzen die starke Ganztagsnachfrage der Eltern, außerdem gibt es 72 Dreivierteltags- und 15 Vormittagsplätze. Durch Wechsel in den Krippen waren zum 1. August insgesamt 157 Plätze zu vergeben, davon zwei in Tagespflegestellen.

Anzeige

1015 Kindergartenplätze sind in der Wedemark gemeldet, davon zwölf heilpädagogische Plätze in einer integrativen Gruppe. Die Kita-Plätze verteilen sich auf 181 vormittags und 306 dreivierteltags. Zudem können insgesamt 516 Kinder den ganzen Tag betreut werden. Zu vergeben waren in den Einrichtungen wegen Wechsel der Kinder in die Schule 161 Plätze ganztags, 115 dreivierteltags und 70 vormittags. In heilpädagogischer Betreuung wurden zwei integrative Plätze frei.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie mehr: Eingeschränkter Regelbetrieb: So lief der erste Tag in der Kita Zwergenburg

Der frühere öffentliche Spielplatz musste dem Neubau für die Kindertagesstätte in Wennebostel weichen. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Vergabe läuft weiter

Die Vergabe für alle Betreuungseinrichtungen läuft weiterhin. Über mögliche freie Plätze oder einen Mangel bei den Betreuungsplätzen könne die Gemeinde daher jetzt keine Aussage treffen, sagt Wurm auf Anfrage und führt mehrere Gründe an. „Gelegentlich gibt es auf ein Platzangebot keine sofortige Rückantwort der Eltern. Bis mit der betreffenden Familie gesprochen wurde, gilt der Platz als bereits vergeben.“ Nach der Mitteilung eines Platzangebots wiederum zögen Eltern ihren Wunsch nach einem Kita- oder Hortplatz gelegentlich zurück oder veränderten ihn dahingehend, dass sie erst für das kommende Jahr einen Platz wünschten. „Dadurch werden Plätze frei, auf die Interessenten dann nachrücken“, berichtet der Sprecher.

Sechs Horte stellen 372 Plätze

Auch für die sechs Horte gilt es, die 372 vorhandenen und die 199 frei werdenden Plätze zu sortieren. Die Horte Mellendorf und Bissendorf stellen mit 120 und 100 Plätzen den größten Betreuungsumfang, es folgt Elze mit 60 Plätzen. In Brelingen können 40 Kinder nach der Schule, in Resse 32 und in Hellendorf 20 Kinder betreut werden.

Von Ursula Kallenbach