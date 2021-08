Mellendorf

Nach der Badezeit wandelt sich das Spaßbad Mellendorf drei Tage in ein Freiluft-Kino und verspricht jeweils eine magische Filmvorstellung. Am Freitag startete das Programm mit dem Disney-Zeichentrickfilm Vaiana. Die sympathische Hauptdarstellerin aus dem Südpazifik liebt den Ozean – was könnte da als Veranstaltungsort passender sein, als ein Freibad, beziehungsweise die weitläufige Liegewiese nebenan.

An allen drei Abenden ist Einlass ab 19 Uhr. Mit Einbruch der Dunkelheit startet gegen 21 Uhr der jeweilige Kinofilm. Nach dem Familienprogramm Vaiana am Freitag wird Sonnabend das Quentin-Tarantino-Filmepos „Django unchained“ gezeigt. Am Sonntag folgt dann mit „Alice im Wunderland“ ein Film, der auch für jüngere Besucher geeignet ist.

Gleich nach dem Einlass können Besucher in die magische Welt des Kinos eintauchen. Von Deko über Snacks bis zu Walk-Acts werden die Details auf das Thema des abendlichen Kinofilms abgestimmt.

Erlebniskino-Festival lockt Besucher

Die Idee des Erlebniskinos im Spaßbad Wedemark, mitorganisiert von Kristian Grube, Eike Grimmelt, Marvin Ahrens, Marius Wendt und ihrem engagierten Freundeskreis, kommt bei den Besuchern gut an. Vor der Kasse ist ein Testzentrum aufgebaut. Etwa 15 Minuten muss auf das Ergebnis gewartet werden. An der Kasse überprüfen Melissa und Niklas den aktuellen Coronatest beziehungsweise das Impfzertifikat und verteilen Armbänder als Zutrittsberechtigung. Ihre sympathische Art bringt ebenso wie die kostenlos bereit liegenden Blumenketten Unbeschwertheit in den Ablauf.

Nach dem Kinderschminken posiert Lenox (7) stolz mit Holzhaken und den Mitorganisatoren Nils (von links), Reneé, Inge und Martin. Quelle: Patricia Chadde

Lenox (7) aus Resse ist gleich zu Einlassbeginn mit seiner Mama Tatjana gekommen und hat sich am Schminkstand einen Drachenfuß auf sein Gesicht malen lassen. Anschließend posiert er für ein Gruppenbild mit den Vaiana-Statisten. Natürlich hat er die Bedeutung der verkleideten Menschen sofort erkannt.

Die Eerlebniskino-Premiere am Freitag Abend bot ein Programm für junge und erwachsene Besucher. Was gefiel Dir am Vorprogramm des Zeichentrickfilms Vaiana besonders gut?

Bevor die Filmvorführung beginnt, nutzt das Publikum Deko, Statisten und sich selbst als Fotomotiv. Nils Kallenbach, Reneé Schling und Martin Niederhöfer mit ihren schwarzen, lockigen Perücken, den Tattoo-geschmückten Ganzkörperanzügen und dem Blättergürtel um die Hüften liefern Motive mit Südseeflair. Wer im Zeichentrickgenre nicht so zu Hause ist, wie Jens aus Garbsen, vermutete hinter der Verkleidung zwar zuerst eine verlorene Wette. Doch das detailreiche Ambiente entführt im Laufe des Abends auch ganz sachliche Typen in die Südsee. Unter Palmen sitzen die Gäste sowieso. Die Pflanzen wurden, wie die Lounge zum Entspannen und viele weitere kleine Deko-Gimmicks, von Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Märchen und Mythen aus Ländern am Meer

Sogar Poseidon und Neptun sind zugegen und zwar hoch zur Ross. Die beiden Figuren stammen aus der griechischen Mythologie, doch während eines unbeschwerten Sommer-Erlebnisabends sind die Mellendorfer Gäste für Crossover-Märchen und Mythen offen. Juchzend laufen Kinder neben den Pferden her und bestaunen Poseidons mächtige Flügel. Die flattern in blauschimmernden Facetten im Wind.

Das Publikum am Premierenabend des Kinoerlebnis-Festivals ist bunt gemischt. Lisa Hofmann arbeitet im Spaßbad und ist mit zwei Freundinnen gekommen. Die haben für das gemeinsame Erlebnis eine stattliche Strecke zurück gelegt. Phoebe (18) kommt aus Dresden und Mariejrkova (18) aus der Nähe von Prag. So weit ist die Anreise von Stefanie aus Langenhagen und Malte aus Walsorde zwar nicht. Aber auch sie freuen sich auf das vielversprechende Programm, das sie mit Tom (4) und Mira (9) genießen wollen. Das Quartett war vor dem Erlebniskino-Festival sogar noch im Spaßbad zum Planschen und Schwimmen. „Wir denken uns für die Ferientage immer wieder etwas besonderes aus“, berichtet Stefanie und findet das Angebot sehr phantasievoll. Doch jetzt geht es erst einmal auf die Wiese. Kinderschminken, zarte Tattoo-Malereien und ein Gewinnspiel sorgen für kurzweilige Momente. Getränke und kleine Snacks zu moderaten Preisen stillen den Appetit und auf dem gleichen Niveau verläuft dann auch die Filmvorführung.

Kurz nach 21 Uhr begrüßt Colin Bennett, Veranstaltungskaufmann-Azubi bei der Sport & Freizeit GmbH, die Zuschauer, die in Liegestühlen oder auf Klappstühlen Platz genommen haben. Die Erwachsenen applaudieren, die Kinder stimmen sich mit einem kräftigen „Uwaaa“ auf die kommenden 103 Filmminuten ein. Bennett bedankt sich bei den zahlreichen Unterstützern des Erlebniskino-Festivals namentlich. Dann startet der Film, in der Luft liegt der Geruch von Popcorn.

Vaiana wird auf einen Airscreen projiziert. Das sorgt für ein erstklassiges optisches Ergebnis, der Sound ist ebenso professionell. In passenden Momenten flackern Leuchtstäbe, schießen Flammen neben der Leinwand empor oder ändert sich die Beleuchtungsfarbe der Baumstämme. Es gibt also viel zu entdecken. Bis zur letzten Minute spürt man Gestaltungsfreude und Einfallsreichtum der Organisatoren und irgendwann auch die Abendkälte. Deshalb lohnt es sich, ein paar warme Sachen einzupacken. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.erlebniskino-festival.de und an der Abendkasse.

Von Patricia Chadde