Kein Verdi-Streik in der Wedemark: Kitas sollen am Dienstag öffnen

Anders als in anderen Kommunen in der Region Hannover werden die kommunalen Kindertagesstätten in der Wedemark am Dienstag nicht bestreikt. Das bestätigen Bürgermeister Helge Zychlinski und Verdi-Sekretär Michael Patschkowski am Montag auf Anfrage.

„Wir haben keine Kenntnis von einem Streik“, sagt Zychlinski. Die Gemeinde gehe in der ersten Warnstreikphase auch nicht davon aus, dass die Wedemark betroffen sein könnte. Der Bürgermeister setzt zudem darauf, dass die Verwaltung von den Kita-Mitarbeitern oder von Verdi im Vorfeld über einen möglichen Streik frühzeitig in Kenntnis gesetzt werde. „Alles andere wäre den Eltern gegenüber unverantwortlich.“

Verdi will Ausweitung auf die Wedemark nicht ausschließen

Eine mögliche Ausweitung der Streikmaßnahmen auch auf die Wedemark will Verdi-Sekretär Patschowski indes nicht ausschließen. Aktuell seien die Erzieherinnen und Erzieher dort aber nicht zum Warnstreik am Dienstag aufgerufen.

