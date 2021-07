Wedemark

Mit der Jugendleitercard erwerben junge Menschen die Befugnis, vor allem aber die Befähigung, Jüngere zu betreuen. Nun startet nach den Sommerferien in der Wedemark der nächste Lehrgang unter dem Motto „JuLeiCa 2021 – Du bist es. Du machst es!“.

Dieses Seminar bieten die Gemeindejugendpflege und die kommunale Schulsozialarbeit Ende September sowie im Oktober über mehrere Tage an. Den Abschluss bildet dann ein Nachtreffen im November. Darauf weist Wedemarks Rathaussprecher Ewald Nagel hin. Weitere Informationen und die Anmeldung sind im Internet auf www.wedemark.de/juleica zu finden. Fragen werden per E-Mail an jugendpflege@wedemark.de sowie unter Telefon (05130) 581482 beantwortet.

Teilnehmer erhalten vielerorts Ermäßigungen

Angesprochen werden Jugendliche ab 16 Jahren, die etwas Sinnvolles in der Freizeit für die Gemeinde auf die Beine stellen wollen. Dafür böte die Juleica-Ausbildung die ideale Voraussetzung, meint Nagel. Die dabei erworbene Auszeichnung werde als amtlicher bundeseinheitlicher Ausweis anerkannt, der ihre Inhaber als qualifizierte Betreuerinnen und Betreuer ausweise.

Um diese zu erlangen, absolvieren die Interessierten in mehreren Schulungen Kompetenzen unter anderem in der Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendgruppenarbeit, bei Kinder- und Jugendfreizeiten sowie für internationale Begegnungen und Bildungsveranstaltungen, listet Gemeindesprecher Nagel auf. Dafür müssten die Interessierten etwa 50 Zeitstunden aufwenden. Doch die erworbenen Fähigkeiten bieten noch mehr: Die Teilnehmer erhalten bei vielen Institutionen und Einrichtungen Ermäßigungen, wirbt er.

Von Sven Warnecke