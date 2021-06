Langenhagen

Der Inner-Wheel-Club Langenhagen-Wedemark unterstützt seit 2004 in der Emmaus-Kita bedürftige angehende Abc-Schützen. Nun haben sie acht Tornister von der Firma „Ranzenmaxx“ erhalten – damit der Schulstart im September auch gelingen kann. In diesem Jahr im Trend: Motive mit Fußball, Ninja und Dinosaurier.

Diese nunmehr lieb gewonnene Tradition hatte einst Margrit Rosenzweig, Witwe des früheren Stadtdirektors, initiiert und den Kontakt zwischen der Emmaus-Kita und dem Club hergestellt. Finanziert wird diese Hilfe normalerweise auch über Veranstaltungen wie der Kino-Matinée. Wegen der Corona-Pandemie versiegte diese Einnahmequelle in diesem Jahr. Also griffen die Mitglieder noch tiefer als sonst in die eigene Tasche, um den bedürftigen Kindern einen gelungenen Start in ihre Schulzeit zu ermöglichen.

Von Sven Warnecke