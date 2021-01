Wedemark

Groß ist die Verunsicherung über Termine zur Corona-Schutzimpfung. An alle Senioren über 80 Jahren schickt die Gemeinde Wedemark daher am Montag, 1. Februar, ein dreiseitiges Schreiben heraus. „Wir erklären, wie man an den vorgesehenen Impftermin kommt“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. Die Wege und die Anreise werden klar dargestellt, auch mit Schaubildern. Die Senioren müssen bekanntlich das Impfzentrum der Region Hannover auf dem Messegelände in Laatzen nutzen.

Gemeinde nutzt eigene Adressen

Dass die Briefe die richtigen Personen erreichen, scheint für die Wedemark sicher. 2200 über 80-Jährige werden angeschrieben. Die Gemeinde verwendet dazu die eigenen amtlichen Adressen. Ein Dienstleister erhält die Informationen und kümmert sich um Druck und Versand der Briefe. Ab Dienstag können die Senioren mit Post rechnen. „Die Region ist mit dem Info-Schreiben auf uns zugekommen“, sagte Zychlinski. „Letzte Woche mussten wir das Schreiben noch stoppen, weil keine Impfdosen zur Verfügung standen wegen der erforderlichen Zweitimpfungen. Wir mussten also abwarten, aber ab 1. Februar gibt es Impftermine.“

In dem Brief bittet der Bürgermeister die angeschriebenen Senioren um Verständnis, dass auch die verantwortlichen Stellen in Land und Bund in einer neuen komplizierten Situation sind. Es folgen, übersichtlich zusammengestellt, die notwendigen Informationen zu Wegen der Terminvereinbarung und -bestätigung, zu den erforderlichen persönlichen Unterlagen, zu Anreise und Ablauf im Impfzentrum.

Bürgertelefon, wenn keine andere Hilfe verfügbar

Die Senioren werden gebeten, zur Unterstützung zunächst Hilfe von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden anzunehmen. Für dennoch notwendigen Hilfsbedarf verweist die Gemeinde auf ihr Bürgertelefon unter (0 51 30) 58 13 33, erreichbar montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Gleichzeitig sucht sie über ihre Freiwilligenagentur in Mellendorf Ehrenamtliche mit eigenem Auto, die sich für Fahrdienste nach Hannover und die Begleitung von nicht mehr so mobilen älteren Impfwilligen anbieten.

Für die Fälle, in denen betagte Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Wohnung oder ihr Haus zu verlassen, kommt die Impfung zu Hause infrage. Dafür bittet die Verwaltung in dem Anschreiben aber um Geduld. Dies werde erst möglich sein, wenn ein Impfstoff bereitsteht, der nicht durchgehend gekühlt werden muss.

Der Bürgermeister lässt keinen Zweifel daran, dass alle Behörden jeden Tag in der Pandemie vor Herausforderungen stehen. Es sei zwar ein Absinken der Spitzenwerte der Infektionen zu verzeichnen, aber man könne nicht von einer Tiefenentspannung ausgehen. „Wir hatten in der Wedemark in den vergangenen Tagen keine neuen Todesfälle durch Corona, aber mit 18 Toten haben wir ein hohes Niveau.“ (Stand 28. Januar, 16 Uhr, die Redaktion)

Nicht auf dezentrale Impfzentren warten

„Wir reden über eine Impfkampagne, die weltweit so noch nie stattgefunden hat.“ Dezentrale Impfzentren etwa in den Kommunen werde es zu diesem Zeitpunkt nicht geben. „Ohne Frage, jeder würde sich wünschen, beim Hausarzt geimpft zu werden. Aber der Impfstoff steht nicht zur Verfügung, und die Leute, die den Impfstoff verteilen, fallen nicht vom Himmel“, sagte der Verwaltungschef. Es sei eine umfangreiche Logistik vonnöten. „Jeder fordert jetzt, dass ein Impfzentrum eröffnet wird. Das liegt bei uns aber nicht am bösen Willen. Die Kommunen könnten den Impfstoff zur Verfügung stellen – wenn er denn da wäre.“

Es sei aber durchaus gefährlich, wenn jetzt der Eindruck entstünde, dass ein Impfstoff vor Ort komme, und die Menschen würden darauf warten. „Das führt zu Verzögerungen im gesamten Impfablauf und erhöht die Gefahr, dass Impfstoff entsorgt werden muss. Solche Forderungen führen uns nur auf Nebengleise.“ Die Impfkampagne sei eine staatliche Aufgabe. „Es gibt ein rechtsstaatliches Muster, wie der Impfstoff in die Verteilung kommt, und danach muss es auch laufen. Nach einem Jahr brauchen wir alle jetzt ein bisschen Geduld.“

Von Ursula Kallenbach