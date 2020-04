Die Zielmarke ist erreicht, doch es können noch weitere Anwohner Verträge abschließen: In Bissendorf-Wietze kann der Glasfaserausbau bis in die Häuser beginnen. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es jedoch besondere Vorschriften. In anderen Orten der Wedemark laufen die Fristen ebenfalls weiter.