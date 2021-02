Wedemark - So laufen die Anmeldungen für die Oberstufe an der IGS in Corona-Krise

Die IGS Wedemark nimmt auch in der Corona-Krise Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe entgegen. Allerdings läuft der Vorgang anders als sonst. Statt persönlicher Abgabe sind Schreiben per Brief oder E-Mail angesagt.