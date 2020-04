Homeschooling und Prüfungen: So bereitet sich die IGS Wedemark vor

Wedemark

„Die Herausforderungen sind neu“, schreibt Heike Schlimme-Graab, Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) auf dem Campus W in Mellendorf, über die aktuelle Situation der Schulen in der Corona-Krise. Diese müssen digitales Lernen ermöglichen – seit dem 22. April ist heimisches Lernen verbindlich für alle Schüler – und die schrittweise Rückkehr der Jahrgänge planen. Ein Überblick über die Regeln an der IGS Wedemark:

Allgemeine Regeln

Ab Montag, 27. April, kehren zunächst die Schüler der Prüfungsjahrgänge neun, zehn und 13 für den Unterricht an die Schule zurück. Die IGS hat sich für einen täglichen Wechsel der Gruppen in der Schule und beim Lernen zu Hause ( Homeschooling) entschieden. Die Stammgruppen werden halbiert. Je nach Größe des jeweiligen Raumes dürfen sich nach Angaben von IGS-Leiterin Heike Schlimme-Graab maximal 15 Schüler in einem Zimmer aufhalten. Die verfügbaren Räume mit Waschbecken seien geprüft worden. Die Schulleitung werde nach den geltenden Vorgaben die Stühle und Tische aufstellen lassen.

„In den Fluren wird es Einbahnstraßenregelungen geben sowie Abstandsmarkierungen“, kündigt Schlimme-Graab an. Ebenso würden neue Hinweise zur Toilettennutzung kommuniziert. Zudem seien individuelle Pausen in räumlich begrenzten Bereichen auf dem Schulhof geplant. „Aus diesen Erfahrungen werden dann Regelungen für den Schulalltag gefunden, sobald weitere Lerngruppen hinzukommen“, sagt die Rektorin.

In allen Jahrgängen nutzen die Lehrkräfte seit 2009 die Schulkommunikationsplattform IServ. Sie stehen so Schülern für Fragen in Videokonferenzen und Chatrooms zur Verfügung. Zudem erhalten die Schüler dort ihre Materialien. Es habe jüngst eine Abfrage zu den häuslichen Möglichkeiten in den Familien der Schüler gegeben. Sollten notwendige Geräte fehlen, verspricht die IGS-Leiterin Unterstützung durch die Schule und den Träger. Vor der Schulschließung im März seien alle Schüler angewiesen worden, ihre angeschafften Bücher und Arbeitsmaterialien mit nach Hause zu nehmen, berichtet Schlimme-Graab.

Heike Schlimme-Graab, Leiterin der IGS, empfiehlt jedem Schüler und jeder Lehrkraft, eine Gesichtsmaske zu tragen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Feedback erhalten die Schüler während des Homeschoolings von den 110 Pädagogen per Telefon, Videochat oder E-Mail. Mit jedem Schüler „wird mindestens einmal pro Woche persönlich Kontakt aufgenommen“, kündigt die Schulleiterin an.

Eine Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske gibt es an der IGS nicht. Aber: „Wir empfehlen und erlauben ausdrücklich jeder Lehrkraft, jeder Schülerin und jedem Schüler, eine entsprechende Maske zu tragen. Dies gilt besonders in Pausen und während des Schülertransportes in den Bussen.“

Der Abiturjahrgang

87 Schüler wollen in diesem Jahr an der IGS ihr Abitur ablegen. Es gebe bereits Pläne, die die Schule lediglich an die neuen Prüfungstermine anpassen müsse, berichtet Schlimme-Graab. Alle Vorgaben, etwa Abstands- und Hygieneregeln, würden eingehalten. Doch: „Dies bedeutet einen enormen zusätzlichen Aufwand für die Schule.“ Der Schwerpunkt aller Aufgaben liege auf den vier schriftlichen Prüfungsfächern sowie einem Fach, in dem die Abiturienten ihre mündliche Prüfung ablegen müssen. Dies könne durch großartigen Einsatz der Lehrkräfte, die im Schichtsystem arbeiten, unterrichtet werden, berichtet Schlimme-Graab. Die pädagogische und persönliche Betreuung der Schüler sei wichtig.

Die Abschlussklassen

Ab dem 27. April bereiten die Lehrer die Schüler des 13. Jahrgangs und der Abschlussklassen in den Jahrgängen neun und zehn „intensiv auf ihre Prüfungen“ vor, sagt Schlimme-Graab. „Dies geschieht in halben Stammgruppen durch möglichst bekannte Fachlehrkräfte.“ Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Prüflinge Übungsmaterial bekommen, das sie bearbeiten konnten. Daran solle angeknüpft werden.

Sekundarstufe I

„Der Unterricht in der gesamten Sekundarstufe I wird über die Jahrgangsteams organisiert“, berichtet Schlimme-Graab. Dabei werde auf die individuellen Möglichkeiten eines jeden Schülers geachtet. „Bis zu den Sommerferien obliegt die Verantwortung für die Stammgruppe hauptsächlich bei den jeweiligen Leitungen. Diese haben den Überblick über Art und Umfang der gestellten Aufgaben.“ Entsprechend der Vorgaben aus dem niedersächsischen Kultusministerium seien die Aufgaben „hauptsächlich zum Festigen der Basiskompetenzen sowie Üben und Vertiefen“. Die Lehrkräfte nehmen Schlimme-Graabs Angaben zufolge jedoch Rücksicht auf die individuelle Lernentwicklung der Kinder. Der Fokus liegt auf den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, den Naturwissenschaften und Gesellschaftslehre.

Die meisten Jahrgänge bleiben zunächst zu Hause und bekommen von den Lehrern Aufgaben. Quelle: Uli Deck/dpa (Symbolbild)

Die Klassen fünf bis sieben bekommen wie sonst auch keine klassischen Noten, sondern Rückmeldung zu ihrem Stand über Lernentwicklungsberichte sowie die Bewertungen „erreicht“, „teilweise erreicht“ und „nicht erreicht“. „Aufgaben, die im häuslichen Umfeld erledigt werden, dürfen laut den Vorgaben nicht bewertet werden“, berichtet die IGS-Rektorin.

Von Julia Gödde-Polley