Homeschooling und Prüfungen: So bereitet sich die Realschule Wedemark vor

Eine Maskenpflicht in der Schule gibt es nicht. Die Realschule Wedemark bittet jedoch Schüler und Pädagogen, einen Gesichtsschutz zu tragen. Für alle Schüler gilt jetzt heimisches Lernen – verpflichtend. Wie das abläuft und welche Regeln für die Abschlussklassen gelten, die als Erste in die Schule zurückkehren, berichtet Schulleiter Jens Szabo.

Allgemeine Regeln

Jede Klasse des Abschlussjahrgangs, der ab Montag, 27. April, wieder in die Schule kommt, wird in mindestens zwei Gruppen aufgeteilt, die sich in den ersten zwei Wochen täglich abwechseln, sagt Szabo. Danach wollen die Verantwortlichen das Verfahren überprüfen und gegebenenfalls ändern. Sollte die Schülerzahl für die Räume noch immer zu groß sein, müssten die Gruppen gegebenenfalls noch weiter aufgeteilt werden. Der Unterricht gehe jeweils von der ersten bis zur sechsten Stunde.

Die digitale Technik bietet für Schulleiter Jens Szabo viele Möglichkeiten. Doch sie ersetzt nicht den regulären Unterricht. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Alle Schüler bekommen ihre Aufgaben digital. Die Realschule sehe davon ab, Arbeitsblätter auszudrucken, da viele Haushalte über keinen Drucker verfügten. Die Jugendlichen schicken ihre erledigten Aufgaben per E-Mail oder online zurück an die Lehrkraft. Die korrigiere diese und gebe ein Feedback – per E-Mail oder über eine Videokonferenz. Die häusliche Arbeit werde nicht benotet. Schüler, die kein passendes Gerät haben, bekommen ein Tablet oder einen Laptop für die nächste Zeit von der Schule gestellt, kündigt der Leiter an.

Die Pädagogen stehen für Fragen der Schüler zur Verfügung. „Die Lehrkräfte kontrollieren täglich ihre E-Mails. Bei Bedarf bieten sie Telefon- und Videokonferenzen an“, sagt der Rektor. Zudem hat jede Lehrkraft pro Woche mindestens eine feste Sprechstunde. Das Kollegium kommuniziert untereinander über die Schulplattform IServ.

Auch um die Hygiene in dem Gebäude machen sich die Verantwortlichen Gedanken. Derzeit sei die Schulleitung gemeinsam mit dem Schulträger dabei, das bestehende Konzept zu erweitern, berichtet Szabo. Dabei gehe es um die tägliche Reinigung unter anderem der betroffenen Räume, Arbeitstische und Türklinken. Die Pausen und der Unterrichtsbeginn, so kündigt es der Rektor an, werden für jede Klasse zeitlich etwas versetzt, damit die Schüler Abstand halten können.

Beim Thema Gesichtsmasken möchte die Einrichtung „ein Zeichen setzen“. Es gebe zwar keine offizielle Vorgabe. „Aber wir als Realschule Wedemark möchten, dass alle Schülerinnen, Schüler und alle Lehrkräfte auf dem Weg zur Schule, in den Gängen und auf dem Gelände Masken tragen“, sagt Szabo. Diese könnten dann am Sitzplatz im Klassenraum während des Unterrichts abgenommen werden.

Die Abschlussklassen

Die zehnten Klassen bekommen nach Angaben von Szabo zusätzlich zum zweitäglichen Unterricht in der Schule Hausaufgaben, die dann ab Montag gemeinsam in der Schule besprochen werden. In den kommenden zwei Wochen bereiten die Lehrkräfte die Schüler konkret auf die Abschlussarbeiten vor – in Deutsch, Mathematik und Englisch. Dafür gebe es vor Ort genügend Lehrkräfte.

Aus der Not wird eine Tugend: Die fünften bis siebten Klassen, hier die 5b, der Realschule erhalten ihre Aufgaben für das Homeschooling via dem Programm Padlet. Quelle: Screenshot Sven Warnecke

Fünfte bis siebte Klasse

Alle Schüler der Klassen fünf bis sieben sind bereits mit Tablets ausgestattet. Die Realschule ist seit mehr als drei Jahren sogenannte Tablet-Schule – die einzige in der Gemeinde. Alle Schüler, die am heimischen Schreibtisch lernen, bekommen am Wochenanfang Aufgaben über Padlet, eine sogenannte digitale Tafel, für alle Fächer – außer Sport und die Wahlpflichtkurse.

Von Julia Gödde-Polley