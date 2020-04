Homeschooling und Prüfungen: So bereitet sich das Gymnasium Mellendorf vor

Wedemark

Welche Lehrer und Schüler gehören einer Risikogruppe für die Ansteckung mit dem Coronavirus an und bleiben deshalb sicherheitshalber zu Hause? Dies fragt die Schulleitung des Gymnasiums Mellendorf aktuell alle, berichtet die stellvertretende Direktorin Katrin Meinen. Vorerst bekommen alle Gymnasiasten Material für daheim – auch in Kunst und Sport. Ein Überblick, wie die Schule den Unterricht in Zeiten der Corona-Krise meistert:

Allgemeine Regeln

Das Gymnasium empfiehlt allen Schülern und Lehrkräften, die sich in der Schule aufhalten, eine Maske zu tragen. „Da es aber bislang keine Verpflichtung dazu gibt, können wir in der Schule keine Maskenpflicht auferlegen“, sagt Meinen. Ansonsten will das Gymnasium verhindern, dass sich die Anwesenden begegnen und es Schüleransammlungen gibt. Deshalb arbeite die Schule in Absprache mit der IGS an einem Pausenkonzept. Vermutlich müssten die Schüler ihre Pausen zunächst bei offenem Fenster in den Klassenräumen verbringen, so die stellvertretende Direktorin. Ansonsten könnten die Klassen oder Kurse zeitversetzt für einen kurzen Zeitraum auf den Schulhof gehen – begleitet von Lehrkräften mit dem vorgeschriebenen Abstand.

Die Schule hat sich für den wöchentlichen Wechsel der Schüler entschieden, die vor Ort unterrichtet werden, berichtet Meinen. Der zwölfte Jahrgang kommt als erster zurück – am 11. Mai. Alle klassenübergreifenden Kurse in den Jahrgängen fünf bis zehn fallen bis auf Weiteres aus.

Die Klassenräume des Gymnasiums auf dem Campus W in Mellendorf bleiben vorerst verwaist. Quelle: Bodo Schackow/dpa (Symbolbild)

Welche und wie viele Lehrkräfte letztlich für den Unterricht in der Schule zur Verfügung stehen, ist nach Angaben der stellvertretenden Schulleiterin noch offen. Derzeit laufe eine Abfrage, ob die Kollegen oder deren Angehörige zur Risikogruppe für eine Ansteckung mit dem Coronavirus gehören. Gleiches gelte für die Schüler. Sollten die Befragten mit Ja antworten, könnten sie nicht in die Schule kommen und bleiben weiter im Homeoffice, erklärt Meinen.

Bis dahin unterrichte das gesamte Kollegium alle Schüler digital und versorge sie über den schulinternen Server IServ mit Material. Seit Ende vergangener Woche nutze die Schule Meinens Angaben zufolge auch das Videokonferenzmodul der Plattform. Alle Lehrkräfte seien darin am Wochenende geschult worden.

Die Gymnasiasten müssen in allen Fächern Aufgaben erledigen – auch in Sport und Kunst – und bekommen von den Klassenlehrern zusätzliche Challenges wie einen virtuellen Klassenwettkampf. Am Ende der Woche wird ein Sieger gekürt. Die Klasse 5E etwa musste einen Staunspaziergang absolvieren und dabei zehn Fotos von vorgegebenen Motiven machen. Die Pädagogen geben den Schülern Rückmeldung über ihre Ergebnisse entweder exemplarisch per E-Mail oder am Telefon.

Aufgaben für maximal drei Stunden am Tag: Die Schüler des Gymnasiums bekommen am Anfang der Woche Material für die kommenden Tage, das sie verpflichtend bearbeiten müssen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Der sechste Jahrgang

Die Schüler des sechsten Jahrgangs bekommen Meinens Angaben zufolge bereits seit der Schulschließung im März Aufgaben gestellt. „Bislang waren diese freiwillig zu bearbeiten, ab dieser Woche sind sie verpflichtend.“ Da die Sechstklässler voraussichtlich am längsten zu Hause bleiben, hat das Gymnasium jetzt komplett auf den digitalen Unterricht umgestellt. Die Pädagogen schicken den Schülern am Wochenanfang Material für die kommenden Tage. Das Gymnasium habe die einzelnen Stunden von 45 auf 30 Minuten verkürzt, „damit der Zeitrahmen von den vorgegebenen drei Stunden am Tag nicht überschritten wird“. Für das Kinder-Homeoffice haben vier Lehrkräfte gemeinsam mit Meinen einen fünfminütigen Film erstellt. Dieser enthält ein paar Tipps für die Schüler des fünften und sechsten Jahrgangs.

Von Julia Gödde-Polley