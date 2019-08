Mellendorf

Im Spaßbad Mellendorf wird es wieder bunt: Am Sonnabend, 7. September, startet das Holi-Farbrausch-Festival auf dem Freibadgelände – bereits zum achten Mal. Ab 12 Uhr beginnt das Musikprogramm. Bis 22 Uhr stehen unter anderem Electrica, Micha Moor, Krumm & Schief, Only Max, Mashup Germany sowie Lexy & K-Paul auf der Bühne. Die Besucher können dazu gemeinsam tanzen, feiern und entspannen. Wer dabei sein will, muss mindestens 16 Jahre alt sein.

„Gegenseitig bunt machen“

„Beim Holi Farbrausch, das auf einem indischen Brauch basiert, können Freunde guter elektronischer Musik gemeinsam bunte Farben in die Luft werfen und sich natürlich auch gegenseitig bunt machen“, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. In Indien diene der Brauch dazu, alle Kasten einen Tag lang gleich zu machen – mit Hilfe bunter Farbe. „Das kann man nur unzureichend erklären – das muss man erlebt“, werben die Organisatoren.

Nach Anbruch der Dunkelheit erleuchtet eine Lasershow das Festivalgelände und sorgt für besondere Stimmung. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk, kündigen die Veranstalter an.

Tickets in HAZ/NP-Geschäftsstelle

Wer bei dem Festival am 7. September dabei sein will, bekommt Tickets zum Preis von 26,54 Euro unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL in Langenhagen, Marktplatz 5, auf den Internetseiten www.haz.de/tickets und www.neuepresse.de/tickets sowie auf www.holi-farbrausch.de. Karten gibt es zudem im Ticket-Shop am Eisstadion.

Die Anreise zum Festival im Freibad, Am Freizeitpark 2, ist sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn möglich. Das Gelände ist nur wenige Minuten vom S-Bahnhof Mellendorf entfernt. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkplätze vor Ort zur Verfügung.

Von Julia Gödde-Polley