Zwei Urnen, vermutlich aus der Bronze- oder Eisenzeit, zwei Keramikschalen als Grabbeigaben, zwei Feuerstellen und eine weitere Keramikscherbe: Archäologen haben vor Kurzem bei Routineuntersuchungen mehrere historische Funde in Wennebostel freigelegt. Auf dem Gelände des künftigen Baugebiets Südlich Ostlandstraße sicherten Experten die Relikte, ehe die Bauarbeiter dort Häuser errichten werden. Welche Bedeutung die Fundstücke haben und wie besonders sie sind, das sollen jetzt weitere, intensive Untersuchungen zeigen – unter anderem durch Röntgen der Urnen.

Dokumentation der Grabungen bei Wennebostel ist aufwendig

Aktuell lagern die Gegenstände jedoch noch bei der Grabungsfirma, berichtet Henning Haßmann, Leiter der Abteilung Archäologie im niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und Landesarchäologe für Niedersachsen. Anschließend stehe die detaillierte Dokumentation der Grabungsergebnisse an und ein zweiter Blick auf die historischen Relikte – ein nicht ganz unaufwendiges Vorhaben. Für die Auswertung und Einschätzung brauche man „einen langen Atem“. Er bezeichnet die Funde als „wichtige Puzzlesteine“ in einem Geschichtspuzzle, das den Experten Erkenntnisse zu historischen Lebensweisen und Besiedlungen liefere. Die Gegenstände seien „echte Zeitreisen, die wir da auftreiben“.

Diese Fundstelle hat die Gemeinde Wedemark so geheim wie möglich gehalten, bis sie wieder zugeschüttet war. Quelle: Ursula Kallenbach

Archäologen haben schon viele Hinweise auf Friedhöfe in Bronze- und Eisenzeit

In dem Gebiet rund um Wennebostel haben Archäologen Haßmanns Angaben zufolge schon eine Menge Hinweise auf Friedhöfe aus der Bronze- und Eisenzeit gefunden. Es sei die Summe der vielen kleinen Funde mit kleinen Einblicken in die prähistorische Zeit, die am Ende den Experten ein gutes Bild lieferten. In der Öffentlichkeit sei nicht bekannt, wie teils dicht das Gebiet in der Wedemark in der prähistorischen Phase – von 1000 Jahre vor Christus bis 1000 Jahre nach Christus – besiedelt gewesen sei, berichtet der Landesarchäologe.

Nach Abschluss der Untersuchungen kommen alle Fundstücke ins Landesmuseum. Doch nur die bedeutsamsten Gegenstände werden für Besucher ausgestellt. Alle anderen Relikte lagern in einem Depot, einer Art Archiv. Dieses stehe interessierten Hobbyarchäologen offen, sagt Haßmann.

