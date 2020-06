Heidelbeeren selbst pflücken: Mitte Juli startet die Saison auf den Plantagen

Wedemark

Wenn die späten Erdbeersorten etwa Mitte Juli auslaufen, lässt die Heidelbeersaison nicht lange auf sich warten. Auch dabei heißt es: mit Leidenschaft selbst pflücken.

In der Wedemark sind die Beeren auf der Heidelbeerplantage Decker & Hahnel, An der Düpe 2 in Negenborn zurzeit noch grün. Doch lange soll es nicht mehr dauern, bis die Früchte reif sind. „Wir schätzen, dass es noch circa vier Wochen dauert“, sagt Seniorchef Gerhard Decker.

Es riefen aber schon viele ungeduldige Liebhaber der blauen Beere an. Sechs Sorten stehen dort auf eineinhalb Hektar Moorrandboden. Einen genauen Termin, an dem die ersten Selbstpflücker auf das Gelände kommen können, kann Decker nicht sagen. Der Reifegrad ist stark vom Wetter abhängig. Wenn die Beeren reif sind, hat die Plantage mittwochs von 8 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr für Selbstpflücker geöffnet.

Und es gibt noch einen zweiten Anlaufpunkt für Beerenliebhaber: Am Scharreler Weg 101 in Brelingen sind die Heidelbeerfelder von Hof Soltau aus Eicklingen im Raum Celle. Inhaber Peter Soltau rechnet ebenfalls damit, dass die Selbstpflückersaison etwa Mitte Juli einsetzen kann. Der landwirtschaftliche Betrieb Hof Soltau hatte die frühere Brelinger Heidelbeerplantage Albaum GbR 2016 erworben. Selbstpflücker sind während der Saison mittwochs bis sonntags von 9.30 bis 17 Uhr willkommen.

Von Ursula Kallenbach