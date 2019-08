Wennebostel

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der zwischen Dienstag etwa 21.30 Uhr und Mittwoch gegen 4.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Unter den Eichen in Wennebostel eingedrungen ist. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, betraten der oder die Täter das Haus über eine unverschlossene Tür. In der Küche schnappte er sich Geldbörsen und einen Autoschlüssel. Anschließend verschwand er wieder. Das Diebesgut wurde später im Garten gefunden. Aus den Portemonnaies fehlte allerdings Bargeld in dreistelliger Höhe.

Einbrecher dringen in Lagerraum ein

Zudem ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in einen Lagerraum an der Hugo-Riechers-Straße – ebenfalls in Wennebostel. Dort brachen die Täter zwischen Dienstag etwa 18 Uhr und Mittwoch gegen 7.45 Uhr das Türschloss auf. Im Lager selbst wurden aber keine weiteren Behältnisse aufgebrochen und auch nichts entwendet. Die Einbrecher verließen das Grundstück anschließend wieder in unbekannte Richtung.

Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke