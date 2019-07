Der Zeitplan

Unter welchen Voraussetzungen wird das Glasfasernetz ausgebaut?

HTP und Deutsche Glasfaser fangen mit dem Ausbau der Hausanschlüsse an, wenn 40 Prozent der Haushalte in jeder Ortschaft der Wedemark einen Anschluss verbindlich in Auftrag gegeben haben.

Bis wann können sich Interessierte in den Ortschaften melden?

Für jedes Dorf sind eine Informationsveranstaltung und ein Beratertag geplant. Die einzelnen Termine stehen – Stand Anfang Juli – noch nicht fest. Nach dem jeweiligen Termin beginnt dann eine achtwöchige Frist, in der Haushalte einen Vertrag für Turbo-Internet abschließen können. In dieser Zeit ist ein Anschluss bis 20 Meter zum Gebäude für Kunden kostenlos. Sollte die Strecke zwischen öffentlichem Grund und Gebäude länger als 20 Meter sein, wird dem Grundstückseigentümer der zusätzliche Aufwand mit 53,55 Euro pro angefangenem Meter in Rechnung gestellt, schreibt HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen.

Bis zu 20 Meter lange Anschlüsse ins Haus sind kostenlos. Danach müssen die Kunden pro Meter zahlen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Wann können die ersten Kunden über Glasfaser online gehen?

Der Ausbau soll nach Auskunft von HTP und Deutsche Glasfaser 2020 beginnen und möglichst schnell beendet sein. Die Reihenfolge, in der ausgebaut wird, steht noch nicht fest. Deshalb gibt es noch keine konkreten Termine.

Wo gibt es Informationen über den aktuellen Stand der Wedemärker Vertragsabschlüsse?

HTP will darüber regelmäßig informieren. Über den aktuellen Stand berichtet die HAZ laufend auf der Wedemark-Seite auf HAZ.de.

Wie erfahren Interessierte, ob ein Anschluss in ihrem Haus möglich ist?

Das Unternehmen will dazu demnächst eine detaillierte Adressliste bereitstellen. Mithilfe der Liste können Interessierte prüfen, ob ihre Adresse in den Planungen enthalten ist.

Können alle Häuser in der Wedemark ans Glasfasernetz angeschlossen werden?

Die beiden Anbieter HTP und Deutsche Glasfaser wollen die meisten Adressen im Gemeindegebiet ausbauen und so eine flächendeckende Versorgung mit Turbo-Internet schaffen. Lediglich bei 309 Adressen ist nach Angaben von HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann kein Glasfaseranschluss möglich. Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski berichtet, dass die Gemeinde diese bereits für eine öffentliche Förderung angemeldet habe.

Die Kosten

Wie teuer ist der monatliche Mindestpreis?

Die monatlichen Kosten richten sich nach der von den Kunden gebuchten Bandbreite: Der günstigste Tarif mit 100 Mbit/s kostet zum Start 24,95 Euro, ab dem 13. Monat dann 39,95 Euro pro Monat. In dem Tarif sind ein Internet- und ein Telefonanschluss enthalten.

Entstehen neben den monatlichen vereinbarten Gebühren für Internet und Telefon weitere Kosten?

Das Angebot von HTP beinhaltet einen kostenlosen Router. Für zwei weitere Modelle müssen Kunden Gebühren zahlen – sie kosten einmalig 50 oder 150 Euro. Es sind keine Mietgeräte. „Die Router gehen in den Besitz des Kunden über“, sagt HTP-Sprecherin Mackensen.

Muss ich einen neuen Router kaufen?

Das hängt von dem Gerät ab, das derzeit genutzt wird. Unter der kostenlosen Hotline (0800) 2229111 können sich Interessenten beraten lassen und erfragen, ob ihr Gerät für einen Einsatz mit Glasfaser geeignet ist. Grundsätzlich kann jeder einen vorhandenen Router einsetzen.

HTP bietet auch Tarife fürs Handy an. Quelle: Lino Mirgeler/dpa (Archiv)

Können Kunden auch Mobilfunk bei HTP beauftragen?

Ja, alle Mobilfunktarife des Anbieters finden Interessierte im Internet auf www.htp.net/mobil/

Viele Kunden nutzen Vergünstigungen, indem sie Verträge für Festnetz, Internet und Mobilfunk beim gleichen Anbieter abschließen. Was kann HTP anbieten?

Nach Auskunft des Anbieters telefonieren Kunden, die Festnetz und Mobilfunk bei HTP beauftragt haben, kostenlos von HTP Mobil zu HTP Festnetz. Keine Kosten fallen für Telefonate von HTP Mobil zu HTP Mobil an und auch nicht für HTP Festnetz zu HTP Mobil. Darüber hinaus gibt es für Kunden keine Vergünstigungen.

Gibt es Vergünstigungen bei mehreren Anschlüssen in einem Haus?

Nein, das bietet HTP nicht an.

Falls die 40-Prozent-Marke erreicht wird: Zu welchen Konditionen können Interessenten zu einem späteren Zeitpunkt einen Vertrag abschließen? Wird es dann teurer?

Wer in der achtwöchigen Aktionsphase einen Vertrag abschließt, erhält den Hausanschluss kostenlos. Nachzügler, die sich bis zum Beginn der Bauarbeiten entscheiden, müssen 595 Euro zahlen. Danach können die Konditionen nach Auskunft von HTP abweichen.

Der Vertrag

HTP oder Deutsche Glasfaser: Bei welchem der Anbieter muss der Vertrag abgeschlossen werden?

HTP vermarktet die Anschlüsse. Kunden müssen deshalb dort einen Vertrag abschließen. Die Deutsche Glasfaser übernimmt den Bau der Anschlüsse.

Wie lange müssen sich Kunden vertraglich an HTP binden?

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 24 Monate.

Wie und wo können sich Kunden beraten lassen oder einen Vertrag abschließen?

HTP wird Informationsveranstaltungen und Beratertage organisieren und dort Interessenten beraten. Die Termine gibt das Unternehmen noch bekannt – durch Anzeigen, auf der Homepage und per Postwurfsendung. Zudem sind Vertragsabschlüsse in den Shops des Anbieters und bei Vertriebspartnern möglich – unter anderem im Telefon Service Center an der Bissendorfer Straße 8 in Mellendorf. Dort beraten Mitarbeiter montags bis freitags von 10 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr. Am Sonnabend hat das Geschäft von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Kunden können ihre Festnetznummer bei Vertragswechsel behalten – müssen das aber mitteilen. Quelle: Archiv

Viele Kunden möchten ihre Festnetzrufnummer behalten. Ist das möglich?

Ja, das ist möglich. Kunden, die einen Glasfaseranschluss buchen und ihre bisherige Telefonnummer behalten möchten, müssen dies bei Vertragsabschluss mitteilen. HTP kümmert sich dann nach eigenen Angaben um die Kündigung des bisherigen Festnetzanschlusses.

Plant die Telekom eine Erweiterung ihres Angebotes in der Wedemark? Wird sie Glasfaser bis in die Häuser legen?

Nein. Der Anbieter hat nach eigenen Angaben derzeit keine Ausbaupläne für die Gemeinde. Die Telekom sei in diesem Gebiet bereits aktiv gewesen, schreibt ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. „Ein weiterer Ausbau durch unser Unternehmen in der näheren Zukunft erscheint daher unwahrscheinlich.“

Ich bin bereits Kunde bei HTP. Was muss ich tun?

Der Anbieter benötigt von den Kunden einen Nutzungsvertrag und einen Auftrag für einen Glasfaserhausanschluss. Automatisch werden bisherige Kunden nicht auf Turbo-Internet umgestellt.

Welche Bandbreiten sind möglich?

HTP bietet Bandbreiten von 100 Mbit/s im Down- und Upload, 250 Mbit/s im Down- und Upload sowie einen Gigabit-Anschluss an. Bei diesem gibt es dann eine Surfgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload.

Was passiert, wenn Kunden Verträge mit unterschiedlichen Anbietern haben, beispielsweise Telefon bei der Telekom und Fernsehen bei Vodafone?

„Wenn Kunden ihre Festnetznummer behalten möchten, müssen sie bei Vertragsabschluss HTP informieren“, sagt Unternehmenssprecherin Mackensen. Der Anbieter übernimmt dann nach eigenen Angaben die Kündigung des bisherigen Festnetzanschlusses. Die sei wichtig, da sonst die Telefonnummer eventuell anderweitig vergeben wird. Reine Internetverträge müssen die Kunden selbst kündigen.

Wenn der Altvertrag eines Kunden am Tag des Providerwechsels noch eine Restlaufzeit hat: Muss er dann doppelte Gebühren zahlen?

HTP hat in der Wedemark nach eigenen Angaben einen Marktanteil von circa 50 Prozent. Viele Kunden des Anbieters können daher von einer Technik auf die andere wechseln. „An einer Lösung für Kunden, die ihren Anbieter wechseln, arbeitet HTP zurzeit“, schreibt Mackensen.

Können Kunden einen Vertrag für den Netzanschluss abschließen, aber nicht für das Festnetz?

Ja, HTP bietet auch Tarife ohne Telefonanschluss an. Der Tarif HTP Surf bietet einen Internetanschluss ohne Festnetz. Dieser kann auch bei Glasfaseranschlüssen abgeschlossen werden.

Können über HTP auch Sky und andere Pay-TV-Dienste empfangen werden?

Über den Glasfaseranschluss können Kunden sämtliche Streamingdienste nutzen. Darüber hinaus bietet HTP mit dem Kooperationspartner waipu.tv ein IP-TV-Produkt an. Der Fernsehempfang ist so über WLAN möglich. Das Angebot gibt es ab 5 Euro monatlich.

Garantiert HTP die im Vertrag festgelegten Geschwindigkeiten zu 100 Prozent – oder ist es ein „bis-zu-Angebot“?

Dazu heißt es von HTP: „ Glasfaser ist im Vergleich zu Kupfer deutlich stabiler und sorgt für mehr Übertragungsqualität und hohe Surfgeschwindigkeiten. Bei Kupferleitungen ist die Bandbreite abhängig von der Leitungslänge zwischen letztem Verteiler und Haus. Diese Einschränkung gibt es beim Glasfaseranschluss bis ins Haus nicht, die Bandbreiten stehen daher ohne Einschränkung zur Verfügung.“

Anschluss und Technik

Wozu brauche ich einen Glasfaseranschluss?

„Fiber to the home“-Glasfaser (FTTH) ist nach Angaben des Unternehmens die Technik der Zukunft. Den Bandbreiten zum Surfen im Internet sind nahezu keine Grenzen gesetzt, und Glasfaser ist stabiler und nicht so störungsanfällig wie das bisher übliche Kupferkabel. „Die Bandbreiten sind garantiert, auch wenn alle Nachbarn gleichzeitig im Netz unterwegs sind“, heißt es von HTP.

Der Glasfaseranschluss wird bis ins Haus gelegt. Muss dafür der Vorgarten aufgerissen werden?

Wenn es die bauliche Situation zulässt, werden die Kabel in einer geschlossenen Bauweise in die Erde gelegt. Es werden nach Auskunft der beiden Anbieter lediglich zwei sogenannte Kopflöcher ausgehoben – eines an der Grundstücksgrenze und eines direkt am Gebäude. „Der Vorgarten nimmt dabei keinen Schaden“, heißt es von den Unternehmen. Die Bohrung durch die Hauswand wird im Keller oder Erdgeschoss vorgenommen. Das Loch wird danach wasserdicht versiegelt. „Bei einer Ortsbegehung wird alles ausführlich mit dem Kunden besprochen“, kündigen die Unternehmen an.

Wer übernimmt den eventuellen Anschluss im Haus?

Den Anschluss und die Verkabelung im Haus müssen die Kunden selbst oder ein vom Kunden beauftragter Betrieb erledigen.

Wie lange dauern die Arbeiten an einer Straße?

Das hängt davon ab, wie viele Hausanschlüsse in einer Straße verlegt werden müssen. „Generell sollen die Bauarbeiten zügig umgesetzt werden“, sagt die HTP-Sprecherin.

Seit 2010 hat HTP bereits eigene Glasfaserleitungen in der Wedemark verlegt. Was ist der Unterschied der damaligen Verlegung zum jetzigen Netzausbau?

HTP hat seit 2010 Glasfaser bis in die Ortschaften verlegt und dort Verteiler mit VDSL-Technik aufgestellt. Die Strecke zwischen Verteiler und den Häusern ist zurzeit jedoch noch aus Kupfer. Diese Strecken bauen HTP und Deutsche Glasfaser jetzt aus.

Was ist der Unterschied zwischen einer Anbindung mit Glasfaser gegenüber einer Kupferleitung auf den letzten Metern?

Glasfaser ist deutlich stabiler als die Kabel aus Kupfer und sorgt für eine höhere Übertragungsqualität. „Während bei Kupfer die Bandbreiten begrenzt sind, bietet Glasfaser nahezu unbegrenzte Geschwindigkeiten“, sagt Mackensen.

