Nach einer Fristverlängerung hat es doch gereicht: HTP und Deutsche Glasfaser schließen Haushalte aus Gailhof und Meitze in der Wedemark an das Glasfasernetz an. Dafür müssen die Anwohner jedoch bereits einen Vertrag abgeschlossen haben. Die Unternehmen wollen Betroffene bei einer virtuellen Konferenz über alles Weitere informieren.