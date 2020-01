In Scherenbostel und Wiechendorf haben bislang nicht genügend Anwohner einen Vertrag für Turbointernet abgeschlossen. Deshalb ist noch unklar, ob HTP und Deutsche Glasfaser in dem Gebiet in der Wedemark die Häuser ans Glasfasernetz anschließen. Der Ortsrat will Unschlüssige nun bei einem Infoabend von den Vorteilen überzeugen.