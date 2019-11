Der Glasfaser-Ausbau in der Wedemark beginnt

Berkhof

Es geht los: Die ersten Haushalte in Berkhof, Plumhof und Sprockhof sowie die Siedlungen Hoheheide und Langeloh sollen – so ist der aktuelle Plan von HTP und Deutsche Glasfaser – im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März schnell surfen können. Seit Dienstag arbeiten die Bauarbeiter an der Straße Allerbusch in Berkhof. Sie haben als Erstes einen Hauptverteiler-Häuschen aufgestellt – als Standort für die Technik.

Bis die Glasfaser-Leitungen an den Häusern ankommen, dauere es noch etwas. Jetzt stehen erstmal die vorbereitenden Maßnahmen an, berichtet HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Dazu gehört auch das Aufstellen eines sogenannten „Point of Presence“ – ein kleines Haus, in dem die notwendige Technik verbaut wird.

„Danach buddeln sich die Kollegen durch die Straßen“, sagt Heitmann. Den Netzausbau übernimmt Deutsche Glasfaser, HTP mietet im Anschluss die Leitungen und betreibt das Glasfaser-Netz. Bauarbeiter des beauftragten Generalunternehmens VWT werden die Leitungen verlegen.

Der Glasfaser-Hauptverteiler für das erste Ausbaugebiet im Norden der Wedemark steht an der Straße Allerbusch in Berkhof. Quelle: Julia Gödde-Polley

Kooperation statt Konkurrenz beim Glasfaser-Ausbau?

In dem ersten Ausbaugebiet im Norden der Gemeinde hatten sich knapp 60 Prozent der Haushalte für einen zwei Jahre dauernden Vertrag für Turbo-Internet entschieden. Der Ausbau bis ins Haus ist für sie bis 20 Meter zwischen öffentlichem Grund und dem Gebäude kostenlos. Bis 2021 wollen HTP und Deutsche Glasfaser die Haushalte in der Gemeinde flächendeckend an das Turbo-Internet anschließen – wenn es genügend Interessenten gibt. Die beiden Unternehmen kooperieren für das Projekt miteinander.

„Die Digitalisierung unserer Heimatregion ist ein Gemeinschaftsprojekt – und wir sind froh, einen erfahrenen Partner an Bord zu haben“, sagt der HTP-Geschäftsführer. „Unser gemeinsames Projekt in der Wedemark sollte Modell dafür sein, dass Kooperation statt Konkurrenz beim Glasfaserausbau gewinnbringender für alle Beteiligten sein kann.“

In jedem der insgesamt 14 Ausbaugebiete müssen sich mindestens 40 Prozent der Haushalte einen verbindlichen Auftrag für einen Glasfaser-Anschluss erteilen. Stephan Klaus von der Deutschen Glasfaser schätzt, dass der Glasfaserausbau für alle Orte circa 20 Millionen Euro kosten wird. Das Unternehmen treibe auch in den ländlichen Gebieten den Ausbau voran.

Zychlinski : „Das sichert auch die Zukunft unserer Dörfer“

„Wir gehen ab heute die ersten konkreten Schritte in die digitale Zukunft unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. Der Wedemärker Verwaltungschef freut sich über Baustart. Er sprach von einer „großartigen Chance“ für die Wedemärker. „Das sichert auch die Zukunft unserer Dörfer.“

Lediglich bei 312 von circa 12.000 Adressen in der Kommune ist kein Glasfaser-Anschluss möglich. Diese habe die Gemeinde bereits für eine öffentliche Förderung angemeldet, berichtete der Verwaltungschef bereits im Sommer. Dafür könne es Einzelfalllösungen geben, ergänzt Wirtschaftsförderin Antonia Hingler.

Zweite Chance für andere Orte

Sorge bereitet Zychlinski die bisher geringe Resonanz in den anderen Orten, in denen die Vermarktungsphasen bereits gestartet sind. Lediglich im Ausbaugebiet eins wurde nach Ablauf der ersten Frist die 40-Prozent-Marke übertroffen. In allen anderen Gebieten startet HTP eine zweite Runde. In Elze, Bennemühlen, Oegenbostel und Bestenbostel endet diese am 31. Januar 2020. Wenn die Hürde nicht übertroffen werde, gebe es im Ort keine Hauptleitung, verdeutlicht der Bürgermeister. Das betroffene Dorf werde irgendwann abgehängt sein. Eine Internetverbindung über VDSL-Technik sei in der heutigen Zeit vielleicht noch ausreichend. „In fünf Jahren wird man damit nicht mehr weit kommen“, ist sich Zychlinski sicher.

Anwohner sollen frühzeitig informiert werden

Bevor die Bauarbeiten in einer Straße beginnen, werden die Anwohner so früh wie möglich mit einem Zettel im Briefkasten über den Termin informiert. Die Gemeinde kontrolliere und dokumentiere im Vorfeld jeden Ausbaubereich, teilten die Unternehmen mit. Nach Beendigung der Arbeiten erfolge dann die Abnahme aller öffentlichen Straßen und Gehwege durch die Gemeinde. Anwohner aus dem Ausbaugebiet eins, die Rückfragen haben, können sich in Kürze an ein Baubüro wenden. Dort geben Berater von HTP weitere Informationen.

