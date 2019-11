Glasfaser-Ausbau: In einigen Orten fehlen bislang Interessenten

Wedemark

Die 40-Prozent-Marke wurde nicht geknackt – vorerst. In Elze und Bennemühlen, Oegenbostel und Bestenbostel sowie Mellendorf und Hellendorf müssen Hauseigentümer noch auf einen Glasfaser-Anschluss bis ins Gebäude warten. „Mit 28 Prozent der Haushalte ist die Mindestvermarktungsquote von 40 Prozent noch nicht erreicht“, erklärt der Anbieter HTP. Deshalb sei es noch fraglich, ob Bauarbeiter tatsächlich anrücken. Doch die Bürger erhalten eine weitere Chance, sich anzumelden. Anders sieht es in Berkhof, Plumhof und Sprockhof aus. Dort haben knapp 60 Prozent der Haushalte einen zwei Jahre laufenden Vertrag abgeschlossen. Der Ausbau der Unternehmen HTP und Deutsche Glasfaser soll dort bereits am 19. November starten.

„Wir wollen alle Orte mitnehmen“, sagt Ralf Jurgeit, vom HTP-Netzausbaumanagement. HTP und Deutsche Glasfaser wollen bis 2021 flächendeckend die Haushalte an schnelles Internet anschließen – allerdings nur, wenn es genügend Interessenten gibt. Um dieses Ziel nicht zu gefährden, habe sich der Anbieter entschieden, noch einmal das Vertriebsfenster zu öffnen. Ursprünglich sollten die Anschlussarbeiten bereits nach Ablauf der ersten Phase von den Eigentümern bezahlt werden.

Anschluss ist weiterhin kostenlos

Für Bürger aus Elze, Bennemühlen, Oegenbostel und Bestenbostel ist der Hausanschluss bis 20 Meter Länge zwischen öffentlichem Grund und Gebäude allerdings weiterhin kostenlos. Die zweite Frist endet am 31. Januar 2020. „Dann werden wir es garantiert sofort dicht machen“, sagt Jurgeit. HTP-Sprecherin Astrid Grein hatte bereits angekündigt, dass es keine dritte Aktionsphase geben werde. Wenn es nach Abschluss der Frist nicht genügend Interessenten gibt, wird in diesen Orten kein Glasfaser verlegt.

Wer sich nach diesem Zeitraum für Glasfaser entscheidet, für den werde der Anschluss teuer. 2975 Euro kosten die Tiefbauarbeiten Jurgeits Angaben zufolge für einen Haushalt, rechnet er vor. Diese Kosten müsse der Eigentümer dann selbst zahlen.

Video: So wird ein Haus an das Glasfasernetz angeschlossen

Auch in Mellendorf und Hellendorf haben noch nicht genügend Anwohner einen Vertrag abgeschlossen. Eine zweite kostenlose Aktionsphase soll es dort ebenfalls geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Der Zeitraum soll nah an dem Ausbaustart liegen.

Erste Haushalte sollen noch vor Weihnachten schnell surfen

Im Ausbaugebiet eins – dazu gehören Berkhof, Sprockhof und Plumhof sowie die Siedlungen Hoheheide und Langeloh – gab es bereits einen weiteren Informationsabend zu den Bauarbeiten für alle Anwohner, die sich für einen Anschluss an das Turbo-Internet entschieden haben. Aktuell gebe es die ersten Hausbegehungen vor Beginn der Bauarbeiten, berichtet Grein. Baustart soll Jurgeits Angaben zufolge am 19. November sein. Ziel sei es, dass die ersten Haushalte noch vor Weihnachten mit höherer Geschwindigkeit im Internet surfen können.

Video: So läuft die Hausbegehung für den Anschluss ab

In Bissendorf und Wennebostel sowie Scherenbostel und Wiechendorf endet die achtwöchige Frist nach den Informationsveranstaltungen am 26. November beziehungsweise am 4. Dezember. Hauseigentümer in Bissendorf-Wietze müssen sich bis zum 9. Dezember entscheiden.

Termine für weitere Ausbaugebiete folgen

Insgesamt haben HTP und Deutsche Glasfaser die Gemeinde Wedemark in 14 Ausbaugebiete unterteilt, berichtet Jurgeit. Für die Gebiete neun bis 14 fehlen noch die Termine für die Informationsveranstaltungen und Beratertage. Diese seien – Stand jetzt – für das zweite Halbjahr 2020 geplant. Der Ausbau soll dann im ersten Halbjahr 2021 starten, sagt Jurgeit. Resse sei zum Schluss dran. Liegt das Vorhaben denn trotz verlängerter Fristen im Zeitplan? „Ja, das auf jeden Fall“, berichtet der HTP-Mitarbeiter. Die Schnelligkeit der Bauarbeiten hänge vor allem davon ab, wie der Winter wird.

Turbo-Internet für die Wedemark? Alle Informationen im Überblick Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Auf unserer Themenseite finden Sie laufend aktuelle Informationen zum Glasfaserausbau.

Von Julia Gödde-Polley