Glasfaser-Ausbau: 40 Prozent in Elze nicht geschafft, Berkhof bekommt schnelles Internet

Berkhof/Sprockhof/Plumhof

Es kann losgehen: In Berkhof, Sprockhof und Plumhof sowie in den Siedlungen Hoheheide und Langeloh verlegen die Unternehmen Deutsche Glasfaser und HTP voraussichtlich ab November Glasfaser und schließen die Haushalte an das Turbo-Internet an. In Elze und Bennemühlen hingegen wurde die 40-Prozent-Hürde – Voraussetzung für den Ausbau-Start – nicht erreicht. Grundstückseigentümer müssen vorerst auf schnelles Internet warten. Doch es gebe eine zweite Chance, kündigt HTP an.

Im Ausbaugebiet eins – dazu gehören Berkhof, Sprockhof und Plumhof – haben jedoch 50 Prozent der Anwohner innerhalb der achtwöchigen Frist einen Vertrag für schnelles Internet abgeschlossen. Das teilt HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen auf Nachfrage mit. Bei ihnen verlegen die Anbieter den Hausanschluss bis 20 Meter Länge kostenlos. Doch auch weiterhin haben Interessierte die Möglichkeit, einen 24 Monate laufenden Vertrag abzuschließen, ohne für die Anschlussarbeiten zu bezahlen: Die Unternehmen haben die Frist bis zum 30. Oktober verlängert. Grund sei die noch immer große Nachfrage. „Wir haben weitere Anfragen bezüglich Beratung zum Ausbau aus diesem Ausbaugebiet und wollen die Kunden nicht benachteiligen“, berichtet Mackensen.

HTP plant weitere Frist für Anfang 2020

Anders sieht es in Elze und Bennemühlen aus: Dort haben bis vergangenen Mittwoch nicht genügend Anwohner einen Glasfaser-Vertrag abgeschlossen. Der Ausbau kann deshalb frühestens im kommenden Jahr beginnen. „Wir warten noch drauf, dass wir die 40-Prozent-Marke knacken“, sagt HTP-Sprecherin Astrid Grein. Der Anbieter plane Anfang 2020 eine weitere Aktionsphase, in der Interessenten aus diesen Orten einen Vertrag mit kostenlosem Ausbau abschließen können. Dann hätten die Hauseigentümer circa drei bis vier Wochen Zeit, um sich zu entscheiden. Bis dahin ruhen die bereits geschlossenen Verträge. Und was ist, wenn es auch nach der zweiten Phase nicht genügend Interessenten gibt? „Dann findet kein Ausbau statt“, sagt Grein. „Eine dritte Aktionsphase wird es nicht geben.“

Bewohner aus anderen Orten müssen sich entscheiden

In den anderen Orten, in denen es bereits Beratertage und Informationsveranstaltungen gab, sei das Interesse an Glasfaser-Anschlüssen weiterhin groß, heißt es von HTP. Hauseigentümer in Oegenbostel und Bestenbostel haben bis Dienstag, 29. Oktober, Zeit sich zu entscheiden. Für Hellendorf und Mellendorf endet die Frist am Dienstag, 5. November. Bis 26. November sind die Anschlüsse für Bewohner aus Bissendorf und Wennebostel kostenlos. Scherenbosteler und Wiechendorfer müssen sich bis zum 4. Dezember entscheiden. Für Anwohner aus Bissendorf-Wietze ist die achtwöchige Frist am 9. Dezember vorbei. Für die restlichen Dörfer in der Wedemark soll es die Veranstaltungen in 2020 geben. „Die Termine werden wir rechtzeitig veröffentlichen.“

Von Julia Gödde-Polley