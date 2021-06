Wedemark - So will CDU-Bürgermeisterkandidat Zacharias das Gewerbe in der Wedemark verändern

Der Bürgermeisterkandidat der CDU, Marco Zacharias wünscht sich für die Zukunft eine neuen Umgang mit der Wirtschaft in der Wedemark. Im Falle seiner Wahl will er das Thema zur Chefsache machen.