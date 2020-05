Umstrittenes Gewerbe: Pläne für Neuen Hessenweg in Gailhof liegen ab Juni öffentlich aus

Gailhof/Mellendorf

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat grünes Licht für die Auslegung der Unterlagen zum geplanten Gewerbegebiet westlich des Neuen Hessenweg in Gailhof gegeben. Die Pläne sollen, so kündigt es Bürgermeister Helge Zychlinski an, ab Dienstag, 2. Juni, im Rathaus auf dem Campus W in Mellendorf aushängen. Mindestens eine Woche zuvor muss eine amtliche Bekanntmachung darüber in der Zeitung veröffentlicht werden.

Interessierte finden alle Gutachten und bisherigen Stellungnahmen von Bürgern und Behörden sowie die aktuelle Planskizze an Stellwänden im Foyer. Wer vorher einen Blick in die vielen Hundert Seiten werfen möchte, kann dies im Internet über die Homepage der Gemeinde machen. Im Ratsinformationssystem der Kommune finden sich unter der Vorlage 063/2020 alle zu den Planungen gehörenden Papiere.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Die Auslegung muss mindestens einen Monat andauern. Doch die Verwaltung will die Frist nicht vor dem 17. Juli – nach Beginn der Sommerferien – enden lassen. Ein genauer Endtermin stehe jedoch noch nicht fest, berichtet Sprecher Ewald Nagel. Die Bürger sollen länger als sonst Zeit haben, Anregungen, Fragen und Kritik zu dem Vorhaben zu äußern – „im Sinne einer möglichst gründlichen Öffentlichkeitsbeteiligung“.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley