So sieht die aktuelle Planung für das Gewerbegebiet am Neuen Hessenweg aus

Worum geht es eigentlich?

Die Gemeinde Wedemark will eine Fläche östlich von Gailhof in der Nähe der A 7 für Gewerbebetriebe entwickeln. Im Norden des 19,5 Hektar großen Areals westlich des Neuen Hessenweg und nördlich der L 310 sollen sich logistiknahe Unternehmen ansiedeln können – auf 48 Prozent der Gesamtfläche. Es sind nur solche Betriebe erlaubt, die keine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz benötigen.

Zudem soll es dort zwei Areale für klein- und mittelständische Firmen geben, um die örtliche Wirtschaft zu fördern. Überdies plant das Rathaus auf dem Gelände eine neue Wache für die Feuerwehr.

Seit wann gibt es die Planung?

Bereits vor Jahren war Fläche in den Blickpunkt gerückt. Seinerzeit sollten sogar noch viel höhere Bauten dort entstehen. Doch dann regte sich vielfacher Protest. Die Gemeindeverwaltung rückte von den Plänen für die Megahallen ab – und plant nun erneut an der Stelle Gewerbeflächen. Das Rathaus hat, so hieß es in einer jüngsten Sitzung, einen städtebaulichen Vertrag mit der Bauwo Grundstücksgesellschaft abgeschlossen. Doch dieser sei nur für die Planungen und verpflichte die Kommune nicht, das Verfahren fortzusetzen. Sollte es weiter gehen, müsste die Gemeinde weitere Verträge mit den einzelnen Nutzern abschließen, sagte Wirtschaftsförderin Antonia Hingler.

Im Frühjahr 2016 protestieren Bürger gegen die geplanten Megahallen östlich von Gailhof. Am Ende lenkt Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski ein. Doch er sagt auch: „Gailhof ist prädestinierter Standort für gewerbliche Entwicklung nahe der Autobahn.“ Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Wie ist der aktuelle Stand?

Aktuell befindet sich der Prozess für einen Bebauungsplan im zweiten von insgesamt drei Schritten. Bereits Ende 2019 hat die Verwaltung eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gestartet. Die eingereichten Kritikpunkte und Anregungen hat das beauftragte Planungsbüro H&P Ingenieure aus Laatzen in den Unterlagen berücksichtigt. Die Kommune hatte zudem vier große Gutachten in Auftrag gegeben: Experten untersuchen Flora und Fauna, den Verkehr und den Boden. Zudem prüfen sie mit einem Schallgutachten, welche Auswirkungen der Betriebslärm hätte.

Alle Ergebnisse liegen seit Ende April vor – Hunderte Seiten – und wurden in die Pläne mit eingearbeitet. Eine neue Skizze zeigt den aktuellen Stand. Demnach soll im Norden eingeschränkter Logistikbetrieb mit maximal 14,70 Meter hohen Gebäuden erlaubt werden. Im mittleren und südlichen Teil sollen Flächen für kleine- und mittelständische Betriebe – möglichst aus der Gemeinde – vorgehalten werden. Zudem hat die Kommune ein Areal für die Feuerwehr vorgesehen.

Die Waldzunge am östlichen Rand des Plangebietes soll erhalten bleiben. Quelle: Julia Gödde-Polley

Über die Daten haben jüngst die Ortsräte Elze/Meitze und Mellendorf/ Gailhof in einer gemeinsamen Sitzung diskutiert. Anschließend stand die geplante Gewerbeansiedlung auf der Tagesordnung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz. Die Politiker stimmten – nach einigen Verbesserungsvorschlägen – am Ende für die öffentliche Auslegung der Unterlagen.

Wie soll künftig der Verkehr geleitet werden?

Der Verkehr von und zu dem neuen Gewerbestandort soll von der A 7 über die L 310 fließen. Der Neue Hessenweg muss ausgebaut werden, damit sich an der Einmündung künftig auch zwei Lastwagen begegnen können. Nach Ansicht der Verkehrsgutachter „sollte ein Geh-/Radweg bis zur Gewerbegebietserweiterung, besser aber bis zur Ortslage Meitze, gebaut werden“. Die Experten rechnen werktags mit etwa 2000 zusätzlichen Fahrten, davon 500 im Schwerlastverkehr.

Wie fließt künftig der Verkehr an der Kreuzung von L310 und Neuer Hessenweg? Bislang gibt es dort keine Ampel. Quelle: Julia Gödde-Polley

Die Kreuzung von Neuer Hessenweg und Landesstraße „muss signalisiert werden“, schreiben die Experten im Verkehrsgutachten. Ohne Ampel ergebe sich dort die sogenannte Verkehrsstufe F mit sehr langen Wartezeiten und erheblichem Rückstau, warnen die Fachleute. Doch selbst, wenn dort eine Ampel stünde, könnte der Verkehr nach Angaben der Gutachter nur „ausreichend“ (Stufe D) fließen.

„Das ist immer noch nicht toll“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. Eigentlich müsste man mindestens Stufe C erreichen. Er kündigt an, dass die Landesbehörde die Situation vor Ort intensiv prüfen werde. Dabei seien die Abstände zwischen den einzelnen Ampeln auf der Strecke maßgeblich. „Wir gucken uns das schon sehr genau an, ob man das ein bisschen besser hinkriegen kann.“ Einige Kommunalpolitiker fordern zudem, für die Kreuzung auch einen Kreisel als Lösung zu prüfen. Das sei grundsätzlich denkbar, sagt Fischer. Ein Kreisverkehr sei zunächst nicht vorgesehen, heißt es von der Verwaltung. „Eine abschließende Entscheidung in die eine oder andere Richtung ist hierzu aber noch nicht gefallen“, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel.

Fest steht: Der Neue Hessenweg muss ausgebaut und verbreitert werden, wenn die Gemeinde ihre Pläne für das Gewerbegebiet verwirklicht. Quelle: Julia Gödde-Polley

Wie laut dürfen die Firmen sein?

Experten haben in einem Schallgutachten Immissionswerte errechnet, die auf dem Areal eingehalten werden müssen. Demnach sind im eingeschränkten Industriegebiet nur Firmen zulässig, deren Geräusche tagsüber – von 6 bis 22 Uhr – nicht mehr als 59 Dezibel und in der Nacht keine 39 Dezibel überschreiten. Für die Gewerbefläche in der Mitte gelten die Werte von 54 (tagsüber) und 39 Dezibel (nachts). Im Süden sind maximal 53 Dezibel am Tag und 39 Dezibel in der Nacht erlaubt.

Was sagt die Politik?

Die Koalition im Wedemärker Rat aus SPD und CDU ist mit den Planungen grundsätzlich einverstanden und sieht die Notwendigkeit weiterer Gewerbeflächen. Gerüchte, nach denen bereits alles festgeschrieben sei, dementierten beide Parteien. Zu den Gutachten hatten die Politiker jedoch noch einige Fragen und Anregungen an die Verwaltung.

So forderten etwa SPD und CDU im Ortsrat Elze/Meitze, Meitze bei den Planungen stärker in den Blick zu nehmen. Die Gebäude dürften keine grellen Farben haben und es wurden Erdwälle als Abgrenzung und ein öffentlicher Weg quer durch das Gebiet zur Feuerwehr vorgeschlagen. Zudem war die Bitte an die Verwaltung, die Werbung und Lichtemissionen zu beschränken. Überdies muss das Rathaus prüfen, welche ökologischen Standards und innovativen Lösungen für Bauherren dort verpflichtend gemacht werden könnten. Alle Änderungswünsche fließen in den weiteren B-Plan-Prozess mit ein. Es liege den Politikern am Herzen, die Belastung für die Bürger so gering wie möglich zu halten, sagte Hans-Joachim von Einem von der CDU.

Die Grünen fordern das gesamte Gebiet für kleine und mittleres Gewerbe zu planen und lehnen Industrie dort ab. „Das ganze Gewerbegebiet müsste für Unternehmen des Mittelstandes zur Verfügung gestellt werden und Reserven für Wedemärker Betriebe vorgehalten werden“, schreiben Angela Klingrad und Wilhelm Lucka in einer Mitteilung. Zudem fordert die Partei Bauvorschriften für regenerative Energien und den KfW-55-Standard für Gebäude. Die Gruppe FDP/Bündnis C lehnt die Planungen für die Fläche weiterhin ab. Stattdessen setzen die Mitglieder sich dafür ein, „dass östlich des Neuen Hessenweg die Planungen für ein Gewerbegebiet vorangetrieben werden.“

Was wollen die Bürger?

Gegen das Vorhaben hat sich erneut Protest formiert. Die örtliche Bürgerinitiative und der Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) kritisieren die Pläne. Beide werfen dem Rathaus überdies vor, die Pläne ohne öffentliche Beteiligung in Zeiten der Corona-Pandemie heimlich fortzuführen. Das hatte die Gemeinde jüngst bereits vehement zurückgewiesen. Die Protestler kritisieren außerdem, sie seien bislang nicht ausreichend über die Pläne unterrichtet worden.

Grundsätzlich sehen die Gegner die Notwendigkeit für neue, dringend benötigte Gewerbeflächen. „Aber halt nicht auf der vorgesehenen Fläche“, schreibt der BLW-Vorsitzende Christoph Chilla. Alternative Areale sieht er nach eigenen Angaben unter anderem im bereits vorhandenen Gailhofer Gewerbegebiet sowie am Mellendorfer Bahnhof. Der Verein fordert, „dass künftige Gewerbeansiedlung behutsam, innovativ und möglichst intelligent erfolgen.“

Die Bürgerinitiative tritt nach Angaben von Sprecherin Margarethe Garland „vehement gegen Industrie und großflächige Versiegelung, insbesondere gegen Logistik mit viel Verkehr und Lärm“ ein. Kleine- und mittelständische Unternehmen, vor allem lokale Betriebe, befürworten die Kritiker indes grundsätzlich. „Diese müssten zukunftsorientiert und umweltfreundlich gestaltet sein. Die Frage bleibt, ob es notwendig ist, sie hier anzusiedeln“, schreibt Garland.

Das 19,5 Hektar große Areal am Rand von Gailhof wird aktuell noch landwirtschaftlich genutzt. Quelle: Julia Gödde-Polley

Wie geht es jetzt weiter?

Als Nächstes befasst sich der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss mit dem Thema. Stimmen die Mitglieder den Beschlussvorlagen zu, kann die Verwaltung eine amtliche Bekanntmachung vorbereiten. Frühestens eine Woche nach Veröffentlichung kann die öffentliche Auslegung der Unterlagen starten, und diese muss mindestens einen Monat dauern. Die Gemeinde möchte Nagels Angaben zufolge„wenigstens bis zum Beginn der Sommerferien“ den Bürgern die Möglichkeit geben, Anregungen und Kritik zu geben – „im Sinne einer möglichst gründlichen Öffentlichkeitsbeteiligung“. Auch die zweite Behördenbeteiligung ist noch vor den Ferien geplant.

Von Julia Gödde-Polley