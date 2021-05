Bissendorf

Das ist kühn: Eine vergleichsweise kleine Gemeinde wie die Wedemark traut sich ein eigenes Projekt zur Erforschung ihrer Geschichte zu – und erreicht überregionale Aufmerksamkeit. Über sieben Jahre und 13 Veröffentlichungen hat sich die Arbeit erstreckt; Profi-Forscher wie nebenberufliche Historikerinnen waren dabei. Auch Schulklassen und Uniseminare haben mit herausgefunden, was sich zwischen Resse und Sprockhof von 1930 bis 1950 ereignet hat. Es ging dabei um die dunkle Seite der Gemeinde, wie Bürgermeister Helge Zychlinski die Zeit mit Blick auf die Nazi-Diktatur nennt. In einer Festveranstaltung hat das Projekt am Montagabend sein vorläufiges Ende gefunden – mit zwei großen Reden zur Erinnerungskultur. Die Gemeinde hatte die Vorträge live auf Youtube aus dem Bürgerhaus in Bissendorf übertragen – coronabedingt waren keine Zuschauer zugelassen. Etwa 400 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich die Veranstaltung bereits angesehen.

Coronabedingt hatte Bürgermeister Helge Zychlinski (im Hintergrund) eine Liveübertragung organisiert. Quelle: Ewald Nagel, Gemeinde Wedemark

Brandt: Wedemärker Geschichtsprojekt ist herausragend

Hendrik Brandt, Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, würdigte in seinem Festvortrag die Wertigkeit des Geschichtsprojekts. „Hier hat niemand mal kurz einen Blick zurückgeworfen, weil es politisch angebracht schien oder sich gut machte.“ Das Projekt rage deshalb unter vergleichbaren Bemühungen deutlich heraus. Gerade in lokalen Zusammenhängen ergäben sich noch immer Entdeckungen, die das große Unheil der Diktatur sichtbar und zum Teil für Nachgeborene überhaupt erst erfahrbar machten.

Schülerinnen und Schüler beteiligen sich am Forschungsprojekt

Genau das war in diesem Geschichtsprojekt für viele junge Wedemärkerinnen und Wedemärker gelebte Praxis. Über die vergangenen Jahren hinweg hatten sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mellendorf immer wieder intensiv mit Fragen zum Faschismus und der Verfolgung wie Ermordung von Minderheiten auseinandergesetzt. Ein Geschichtsleistungskurs untersuchte etwa in Archiven die Verfolgung und Ermordung kranker und behinderter Menschen auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde und fand dabei Akten zu vier „Euthanasie“-Opfern, die in aus der Wedemark stammten.

Lesen Sie dazu: Wedemärker Schülerinnen und Schüler recherchieren Euthanasie-Fälle

Welcher Lerneffekt darüber hinaus entsteht, hängt aber nicht zuletzt an der Vermittlungsleistung der Forscherinnen und Forscher sowie an der Bereitschaft in der Bevölkerung, sich mit den Ergebnissen – etwa zur Vertuschung der Taten – zu beschäftigen und daraus womöglich Lehren zu ziehen. Darauf zielte Brandt in seiner Rede auch mit einigen kritischen Fragen für die Gegenwart und Zukunft ab. Die Ablehnung geschichtlicher Wahrnehmung, so führte er aus, liege auch heute tiefer als die bloße und mitunter verständliche Weigerung von Schülerinnen und Schülern, historische Daten auswendig zu lernen.

Dramatische Veränderung seit dem Projektbeginn 2014

Auch auf die Frage nach dem „Resonanzboden“ in der heutigen Gesellschaft für Arbeiten zur Nazizeit hatte Brandt keine allzu positive Antwort. Da habe sich über den Projektzeitraum seit 2014 etwas dramatisch verändert – Brandt nannte zahlreiche Beispiele wie die gestiegene Migration, die deutlichen Unterschiede zwischen Arm und Reich und vor allem die tiefen Risse im Miteinander. Die Gesellschaft sei dabei, das vernünftige Gespräch zu verlernen. Das erinnere auch an einzelne Phänomene der späten Weimarer Republik – eben jener Zeit, die dem Nationalsozialismus den Weg ebnete. Aber: Noch gebe es einen breiten demokratischen Konsens in der Gesellschaft, erklärte Brandt. Den Wedemärkerinnen und Wedemärkern wünschte er deshalb, der Geschichte auf der Spur zu bleiben. Denn der Brückenschlag der Geschichtsschreibung von der Vergangenheit in die Gegenwart gelinge im Lokalen viel besser als in akademischen Auseinandersetzungen, sagte Brandt.

Das hatte das Projekt in der Gemeinde in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt. Zahlreiche Veranstaltungen stießen auf einen breiten Resonanzboden. Viele Wedemärkerinnen und Wedemärker besuchten die Vorträge, lasen die Bücher – im Anschluss meldeten sie sich oft mit weiteren Hinweisen und Fotos zum Thema.

Projektkoordinator Enste: „Vieles ist lange verbuddelt worden“

Der in der Brelingen lebende Projektkoordinator Franz Rainer Enste, ehemaliger Sprecher der niedersächsischen Landesregierung und mittlerweile Niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus, hob in seinem Vortrag deshalb auch die Bedeutung einer breiten Erinnerungskultur hervor. Zugleich sparte Enste aber nicht das Problem der zuvor jahrzehntelang fehlenden Aufarbeitung dieses Kapitels der Gemeindegeschichte aus. Die Forscherinnen und Forscher hätten deshalb bitter erfahren müssen, dass etwa Zeitzeugen nicht mehr zu greifen gewesen wären. Vieles sei lange „verbuddelt und verdrängt“ worden, sagte Enste. „Frühere Versäumnisse fallen uns heute auf die Füße.“ Enste warf damit einen Blick auf Tendenzen in der heutigen Gesellschaft wie wachsenden Rassismus, Antisemitismus und Demokratieskepsis.

Dieses Projekt habe aber nun einen weißen Fleck mit Leben gefüllt. Man müsse künftig genau beobachten, ob unter der Oberfläche nicht gefährliche Einstellungsveränderungen stattfänden, erklärte Enste. Den negativen Tendenzen müsse die Überzeugungskraft einer neuen Vision entgegenstehen. Dazu brauche es schlichtweg einen neuen Glauben an die historischen Vorzüge unserer Demokratie.

Bürgermeister Helge Zychlinski will die beiden Vorträge zum Teil der letzten Veröffentlichung des Geschichtsprojektes machen. Quelle: Ewald Nagel, Gemeinde Wedemark

Initiator Zychlinski kündigte an, die beiden Vorträge zum Teil des letzten Bandes in der Reihe des Geschichtsprojekts machen zu wollen. Brandt und Enste hätten auf unterschiedliche Art und Weise deutlich gemacht, wie wichtig es sei, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Die Veröffentlichungen können Interessierte im örtlichen Buchhandel erwerben oder online bestellen. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung von Montagabend findet sich auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Wedemark.

Von Sebastian Stein