Gemeinde bietet Betreuung für Kinder in den Ferien an

Eltern, die eine Betreuung während der Ferien für ihre Kinder brauchen, können auf das Angebot der Gemeinde Wedemark zurückgreifen. Die Verwaltung organisiert diese für die Oster-, Sommer- und Herbstferien in der Jugendhalle in Mellendorf und will damit nach eigenen Angaben „einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten“.

Teilnehmen können Kinder, die eine Grundschule besuchen oder ab Sommer in eine weiterführende Schule gehen. Eltern können auch Fünft- und Sechstklässler der ortsansässigen Schulen anmelden. Wenn es zu viele Interessenten gibt, werden jedoch die jüngsten Kinder bevorzugt, heißt es aus dem Rathaus.

Anmeldung ist befristet möglich

Für die Betreuung in den Osterferien – vom 30. März bis 9. April – endet die Anmeldefrist am 23. Februar. Alleinerziehende und berufstätige Eltern können das Angebot in den Sommerferien maximal drei Wochen lang buchen. Die Verwaltung bietet die Betreuung vom 20. Juli bis 14. August an. Anmeldungen nimmt das Rathaus bis 31. Mai entgegen. In den Herbstferien betreuen Mitarbeiter die Kinder vom 12. bis 23. Oktober montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr. Wer daran Interesse hat, kann sich bis zum 6. September melden.

Geschwister zahlen weniger

Eltern zahlen für Grundschüler pro Woche 85 Euro. Für Kinder in der fünften und sechsten Klasse werden 95 Euro für eine Woche fällig – inklusive Mittagessen, Getränken, Bastelangeboten und einigen Ausflügen. Geschwisterkinder zahlen pro Woche 10 Euro weniger.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Eltern im Internet auf www.wedemark.de/Ferienbetreuung. Fragen beantwortet Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns unter Telefon (0 51 30) 58 14 82, per E-Mail an Feriencamp@ Wedemark.de oder persönlich im Rathaus.

Von Julia Gödde-Polley