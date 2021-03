Die Bauarbeiten für die geplanten Glasfaseranschlüsse in der Gemeinde Wedemark ruhen vielerorts. Grund sind zu viele Mängel auf den zahlreichen Baustellen. Die Verwaltung kommt schlicht nicht mehr mit der Abnahme hinterher.

Was aufgebuddelt wurde, muss auch wieder ordentlich verschlossen werden. An einigen Baustellen in der Wedemark hakt es hier aber. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)