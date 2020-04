Ersatz für die Tafel: Freiwilligenagentur und Kirchen organisieren Lebensmittelausgabe für Bedürftige

Bissendorf/Elze

Normalerweise unterstützt die Tafel Langenhagen Bedürftige mit der Ausgabe von Lebensmitteln. In der Wedemark leben mehr als 100 Familien in sogenannten Lebensmittelunsicheren Haushalten. Doch die Ehrenamtlichen haben ihre Arbeit seit dem 23. März eingestellt – um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die Helfer gehören überwiegend selbst zur Risikogruppe. Damit die Bedürftigen jedoch weiterhin Hilfe bekommen, organisiert die Freiwilligenagentur Wedemark gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden aus Bissendorf und Elze ersatzweise eine Lebensmittelausgabe in den beiden Orten –bis die Tafel ihre Arbeit wieder aufnehmen kann.

Und die Hilfsbereitschaft der Menschen war groß. „Wir sind begeistert vom großen Engagement der jüngeren Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören“, sagt Thorsten Buck, Pastor aus Bissendorf. „Und wir möchten auch den Ehrenamtlichen Danke sagen, die sich normalerweise bei der Tafel engagieren. Es gehört auch viel dazu, als so engagierter Mensch jetzt übergangsweise anderen das Feld zu überlassen“. Die Freiwilligenagentur hatte sich gemeinsam mit der Freiwilligenagentur aus Langenhagen und Tafel-Chefin Jutta Holtmann in Verbindung gesetzt, um nach Lösungen während der Corona-Krise zu suchen. Auch in Langenhagen sollen Menschen ab der kommenden Woche wieder Lebensmittel erhalten.

Tafel-Chefin unterstützt Vorhaben

„Ja, natürlich haben wir das unterstützt“, sagt Holtmann. Dass die Tafel ihre Arbeit einstellen musste, sei schlimm, weil dies die Schwächsten treffe. „Aber wir können es eben nicht ändern.“ Das Risiko für die ehrenamtlichen Tafel-Helfer, sie sind fast alle älter als 50 Jahre, sei einfach zu groß, sagt Holtmann. Deshalb sei sie froh, wenn sich junge Menschen fänden, „die da in die Bresche springen“.

Normalerweise erhalten Bedürftige an insgesamt 14 Ausgabestellen in Langenhagen, der Wedemark und Altwarmbüchen Lebensmittel. In Elze und Bissendorf ist dies auch ab Montag, 6. April, wieder der Fall.

Angebot ausschließlich für Wedemärker mit Berechtigungsschein

Ausschließlich Wedemärker mit einem Berechtigungsschein der Tafel sind zu den Ausgabeterminen in der Gemeinde willkommen. „Wer also einen Berechtigungsschein für Elze hat, geht bitte wie gewohnt nach Elze, wer einen Schein für Bissendorf hat, nach Bissendorf“, erklärt Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur.

Jeweils von 12 bis 14 Uhr werden die Lebensmittel verteilt – montags im Gemeindehaus in Elze, donnerstags im Gemeindehaus in Bissendorf. Ausnahmen gibt es in den kommenden zwei Wochen: Statt am Karfreitag öffnet die Ausgabestelle in Bissendorf bereits am Donnerstag, 9. April. Weil Ostermontag ein Feiertag ist, verschiebt sich die Ausgabe in Elze vom 13. April auf Dienstag, 14. April. Weitere Termine sind in Bissendorf an den Freitagen, 17. und 24. April. In Elze ist eine weitere Ausgabe für Montag, 20. April, geplant.

Zahlreiche Helfer melden sich

Genügend Helfer stehen für das Angebot bereit: „Es ist toll, dass es so schnell gelungen ist, die Essensausgabe aufzubauen“, sagt der Pastor Maik Schwarz aus Elze. „Innerhalb von zwei Stunden haben wir genug Freiwillige gefunden, die uns bei der Ausgabe unterstützen. Einen herzlichen Dank dafür!“ Auch die Jusos der Gemeinde haben ihre Hilfe zugesagt. „Wir unterstützen die Essensausgabe in Bissendorf und freuen uns schon auf die Herausforderung“, sagt Per Bartels. Und die lokalen Supermärkte aus der Wedemark, mit denen sonst die Tafel kooperiert, geben nicht verkaufte Lebensmittel ab, berichtet Anne Kracke von der Freiwilligenagentur. „Und es ist auch schön, wenn es nicht weggeschmissen werden muss.“

Kontaktlose Übergabe der gepackten Tüten

Weil die Freiwilligen keine Möglichkeit haben, die Waren zu kühlen und zu lagern, holen sie die Lebensmittel erst am Vormittag der jeweiligen Ausgabe ab. Jeder Bedürftige erhält dann eine fertig gepackte Tüte. „Die Übergabe erfolgt auch möglichst kontaktlos“, sagt Kracke. Zudem bitten die Organisatoren die Menschen, sich an die bestehenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung zu halten und auch bei der Abholung den Abstand zu Mitmenschen zu wahren.

Wer Fragen zum Ablauf hat, kann sich unter Telefon (05130) 9744511 bei der Freiwilligenagentur Wedemark melden.

