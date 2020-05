Freiwilligenagentur lädt zu erster Kuscheltiersafari ein

Wedemark

Weil Ausflüge an den Feiertagen in diesem Jahr trotz erster Lockerungen der Corona-Beschränkungen etwas schwierig sind, veranstaltet die Freiwilligenagentur Wedemark nach dem Vorbild aus Kirchhorst eine Kuscheltiersafari unter dem Motto „Entdeckt die Wedemark“.

Von Sonnabend, 30. Mai, bis Dienstag, 2. Juni, können Familien bei einer 26 Kilometer langen Rundtour durch die Wedemark neun verschiedene Tiere entdecken. Jeder kann die Strecke in der Reihenfolge abfahren oder gehen, wie es gefällt. Sie ist auch auf mehrere Tage aufteilbar. Die genaue Karte gibt es auf der Website der Freiwilligenagentur www.wedemark.de.

Eine echte Safari wartet

An jedem kuscheligen Ausreißer befinden sich eine Erklärung und eine Frage. Wer alle neun Antworten herausgefunden hat, kann sie per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de bis zum 5. Juni schicken oder in den Briefkasten am Mehrgenerationenhaus am Gilborn 6 in Mellendorf werfen. Zudem sollten Teilnehmer eine Kontaktmöglichkeit angeben.

Unter allen Einsendungen verlost die Freiwilligenagentur dreimal zwei Freikarten für den Serengeti-Park in Hodenhagen, wo die Gewinner dann auf eine echte Safari gehen können. Der Park ist seit dem 9. Mai wieder für Besucher geöffnet und unterstützt die Kuscheltiersafari der Freiwilligenagentur.

Von Elena Everding