Mellendorf

Viele Menschen zieht es bei der Hitze zum Schwimmen ins Freibad – auch in der Wedemark. Die Besucher dort können sich auf eine Verlängerung der Saison freuen: Statt Ende August schließt das Bad in Mellendorf erst Mitte September, kündigt Geschäftsführer Ingo Haselbacher an. Der letzte Tag soll am Sonntag, 13. September, sein. Der Betrieb im Eisstadion startet deswegen erst später. Aus wirtschaftlicher Sicht sei der Betrieb im Spaßbad aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen verspäteten Saisonstart bislang „sehr schwierig“.

Besuchergrenze bislang nur an einem Tag erreicht

Haselbacher freut sich deshalb über die aktuellen Sommertage – und hofft, dass der Sonnenschein noch etwas anhält. Lediglich 567 Menschen dürfen sich aufgrund der Hygienebestimmungen zeitgleich auf dem Badgelände aufhalten. Das sei etwa ein Drittel von den 1500 Menschen, die sonst an heißen Tagen kommen würden. Doch diese Kapazitätsgrenze wurde bislang lediglich am vergangenen Sonnabend erreicht, berichtet Haselbacher. Etwa zwei Stunden lang hätten die Menschen jeweils zehn bis 15 Minuten vor dem Eingang warten müssen, bis Schwimmgäste das Areal verlassen hatten. Am Sonntag sei die Zahl – trotz schwüler Hitze – knapp unter der Grenze geblieben. „Ich gehe davon aus, dass die Grenze auch in Zukunft keine große Relevanz haben wird“, sagt Haselbacher.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

An bislang 90 Prozent der Öffnungstage seien immer nur etwa 20 bis 50 Menschen zeitgleich im Bad gewesen. „Wir freuen uns jetzt schon sehr über den Umsatz“, berichtet der Geschäftsführer. Dennoch sei das Kundenverhalten in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus ein anderes, nicht alle würden unbeschwert ein Schwimmbad aufsuchen.

Für Jürgen Oehlmann hingegen ist das Spaßbad im Sommer ein beliebter Anlaufpunkt. „In Großburgwedel gibt es keine Möglichkeit, dann komme ich lieber hierher“, sagt er und freut sich über die Erfrischung bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. Mit einem Augenzwinkern fügt der Isernhagener hinzu: „Ich hätte lieber ein 50-Meter-Becken, aber dann muss ich eben öfter hin und her schwimmen.“

Jürgen Oehlmann freut sich mit seinen Söhnen Robert (8, links) und Levin (5) über die Abkühlung im Wasser. Quelle: Stephan Hartung

Ausfall der Festivals schlägt auf die Bilanz

Aus wirtschaftlicher Sicht war der Start im Frühjahr alles andere als gut für die Betreibergesellschaft: Das Bad konnte erst Ende Mai öffnen. Allein im März und April habe man 70.000 Euro verloren, berichtet Haselbacher. Das Bad musste noch geschlossen bleiben, die Kosten liefen jedoch weiter, auch wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Die aktuellen Sommertage würden helfen, die Bilanz etwas zu glätten – „aber dass wir die Saison damit ausgleichen, bezweifle ich sehr“. Besonders der Ausfall der Festivals auf dem Freibadgelände mit mehreren Tausend Besuchern – neben dem etablierten Holi-Farbrausch sollte es auch wieder das Waves Open Air geben – schmerze. „Das sind natürlich die Dinge, die uns wehtun“, sagt der Geschäftsführer.

Bürgermeister hatte beim Saisonstart Unterstützung zugesichert

Trotz allem ist Haselbacher dankbar für die finanzielle Unterstützung von Bund und Land. 20.000 Euro habe der Privatbetreiber als Corona-Soforthilfe bekommen. Auch wenn das nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ sei, helfe das Geld zumindest ein kleines bisschen weiter. Der jährliche Zuschuss der Gemeindeverwaltung für den Badbetrieb laufe unverändert weiter.

Der Betreiber erhält einen niedrigen sechsstelligen Betrag aus dem Rathaus. Doch bereits bei der Eröffnung stellte Wedemarks Bürgermeister der Gesellschaft bei Schwierigkeiten Unterstützung in Aussicht. „Wir werden jetzt die Sport & Freizeit GmbH nicht alleinlassen“, sagte Helge Zychlinski Ende Mai. Dass es aus wirtschaftlicher Sicht keine tolle Saison werde, stehe jetzt bereits fest, sagt Haselbacher. Aber er bleibt optimistisch: „Wir kämpfen uns jetzt hier durch.“ Wenn das Unternehmen mit einem blauen Auge davonkomme, sei er schon froh.

Lesen Sie auch: Schwimmen trotz Corona: Keine Anmeldung für Freibad nötig

Lesen Sie auch: Schwimmmeister: Wie ist es eigentlich dort zu arbeiten, wo andere planschen?

Sprung ins kühle Nass mit Aussicht auf das Freibad: Die Türme am Sprungbecken stehen Badegästen offen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Freibad ist durchgehend geöffnet

Für Besucher gibt es seit Kurzem eine Änderung: Das Freibad hat wieder durchgehend geöffnet. Die zwischenzeitliche Pause am Mittag, in der alle Gäste das Gelände verlassen mussten, habe nicht den gewünschten Effekt gebracht, berichtet Haselbacher. Doch die Desinfektion aller Anlagen falle dadurch nicht aus: Sie beginne wie sonst auch um 13.30 Uhr, nur ohne Schließung. Bis zu viermal am Tag werden unter anderem Toiletten und Umkleiden gereinigt.

Das Spaßbad in Mellendorf hat bis einschließlich 13. September montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Badegäste können ohne vorherige Anmeldung schwimmen. Aufgrund der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung von 7 auf 5 Prozent hat sich die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder auf 10 Euro statt bislang 12 Euro vergünstigt. Damit wolle man den Geldbeutel von Familien etwas entlasten, sagt Haselbacher. Alle anderen Ticketpreise wurden nicht vergünstigt – der Aufwand sei zu groß.

Von Julia Gödde-Polley und Stephan Hartung