Wennebostel

Die erste Alarmierung schien am Mittwochmorgen um 9.07 Uhr unter dem Stichwort „ba2“ angesichts der Trockenheit nichts Gutes zu bedeuten. Wegen eines sogenannten „Mittelbrandes Außerorts“ rückten die Ortsfeuerwehren aus Wennebostel, Bissendorf und Mellendorf sowie die Tagesalarmgruppe der Feuerwehr am Rathaus Wedemark in die Wennebosteler Feldmark nördlich der Straße Zur Wietze an der Ecke Am Kummerberg aus.

Es habe eine starke Qualmentwicklung gegeben, berichtete Wennebostels Ortsbrandmeister Markus Kalbitz. Doch bei seinem Eintreffen am Einsatzort konnte er für die nachgeforderten Kräfte bereits Entwarnung geben. Auf einem Maisfeld war der Häcksler eines Wedemärker Lohnunternehmens bei der Erntearbeit heißgelaufen. Die Mitarbeiter des Betriebes konnten mit Feuerlöschern jedoch Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr Wennebostel war mit neun Kräften sowie einem Fahrzeug vor Ort und setzte im Anschluss noch ein C-Rohr ein, erläutert Kalbitz.

Maisernte kann mit Ersatzmaschine fortgesetzt werden

Die Ortsfeuerwehr Wennebostel setzt zum Löschen noch ein C-Rohr ein. Quelle: Sven Warnecke

Die betroffene Maschine war zwar nicht mehr einsatzbereit. Doch nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, entstand wohl auch kein allzu großer Schaden. Und das Lohnunternehmen schickte umgehend einen neuen Häcksler, damit die zeitlich eng getaktete Ernte auf dem Feld weitergehen konnte.

Von Sven Warnecke