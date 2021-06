Berkhof

Nach einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Lastwagen ist die Feuerwehr Wedemark auf die Autobahn 7 in die Nähe der Anschlussstelle Berkhof ausgerückt. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Fahrer schwer verletzt und musste von den Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Der Mann kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, der zwischenzeitlich gelandete Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder abheben.

Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder abheben.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Hannover am Dienstag ab 16.40 Uhr zunächst gesperrt werden, heißt es von Olaf Rothardt, Sprecher der Polizeiinspektion Heidekreis. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – auch auf den Umleitungsstrecken –, etwa den Landesstraße 190 und 310 sowie Schleichwegen in der Wedemark. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert der Polizist auf etwa 32.000 Euro.

Transporterfahrer übersieht Stauende

Seinen Angaben zufolge hatte ein 39 Jahre alter Transporterfahrer aus Osteuropa das Stauende übersehen und prallte mit voller Wucht auf den Anhänger eines Lastwagens. Der Stau sei wegen der Markierungsarbeiten auf der A 7 im Bereich des Kreuzes Hannover-Nord entstanden. Erst nach einigen Stunden konnte zunächst eine Spur wieder freigegeben werden. Gegen Abend rollte der Verkehr wieder auf allen drei Fahrbahnen.

Nach Auskunft von Wedemarks Feuerwehrsprecher Benjamin Bohlmann wurden 26 Ehrenamtliche mit sechs Fahrzeugen aus Gailhof, Meitze und Mellendorf zu der Unfallstelle gerufen. Mit schwerem Gerät befreiten die Feuerwehrleute den in dem Wrack eingeklemmten Transporterfahrer. Zusätzlich wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln abgestreut. Nach gut einer dreiviertel Stunde war der Einsatz auf der Autobahn beendet.

Von Sven Warnecke