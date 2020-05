Mellendorf

Ein aufmerksamer Anwohner hat am frühen Montagmorgen einen Feuerschein an der Realschule in Mellendorf entdeckt – und damit vermutlich Schlimmeres verhindert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Zeuge rief um 2.55 Uhr die Polizei und meldete die Flammen. Die Beamte rückten an das Gelände an der Straße Am Langen Felde aus und versuchten den brennenden Kunststoff-Rollcontainer mithilfe eines Handgerätes zu löschen. Der Abfallbehälter stand jedoch bereits vollständig in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr erstickte den Brand. Der Container wurde komplett zerstört. Glücklicherweise wurde das Schulgebäude nicht beschädigt.

Die Ermittler vermuten jedoch, dass Unbekannte den Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt haben, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Ein Grund: Der Behälter stand nicht an seinem eigentlichen Standort an den Parkplätzen. Der Container brannte auf dem rückwärtigen Grundstück der Schule und wurde vermutlich zuvor dort hin gerollt.

Hinweise von Zeugen erbittet das Mellendorfer Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley