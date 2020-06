Feuer im Bissendorfer Gewerbegebiet: Polizei vermutet Serienbrandstifter

Bissendorf

Mehrere Feuer im Bissendorfer Gewerbegebiet bereiten den dort ansässigen Unternehmern große Sorgen und führen zu einem „mulmigen Gefühl“, wie ein dortiger Geschäftsmann sagt, der anonym bleiben möchte. Sechsmal hat es seit Mitte Dezember 2019 in dem Gebiet nördlich der Schlager Chaussee gebrannt. Zuletzt sind am Pfingstmontag eine Industriehalle und ein davor geparktes Wohnmobil an der Straße Zöllners Garten den Flammen zum Opfer gefallen. Glück im Unglück: Die Feuerwehr rettete drei Bewohner rechtzeitig aus einer Einliegerwohnung des Komplexes. Der Schaden ist mit geschätzten 2,5 Millionen Euro immens.

Taten immer nachts

Die Ermittler der Polizei vermuten hinter den Taten einen Feuerteufel, der in dem Gewerbegebiet sein Unwesen treibt – bislang immer nachts. „Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Serienbrandstifter handelt“, berichtet Michael Bertram, Sprecher der Polizei Hannover. Die sechs Feuer, die es seit dem 14. Dezember 2019 – zunächst brannte eine Lagerhalle an der Straße Denecken Heide nieder – stünden „nach derzeitigen Erkenntnissen teilweise in einem Zusammenhang“, sagt der Sprecher.

Flammen haben am 14. Dezember 2019 eine Lagerhalle an der Straße Denecken Heide komplett zerstört. Die Feuerwehr musste mehrfach zu der Ruine ausrücken – immer wieder flammten Glutnester auf. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Polizei : Erstes Feuer war technischer Defekt

Bei dem ersten Feuer gehen die Beamten allerdings weiter von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Ermittler sähen zu den nachfolgenden Bränden keinen Zusammenhang, berichtet der Polizeisprecher. Nur wenige Wochen später, in der Nacht zum 31. Dezember, stand dann ein Lastwagen in Flammen. Die Brandermittler gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Danach häuften sich die Ereignisse: Am frühen Morgen des 5. Januar hatten Unbekannte Müllcontainer an einer Lagerhalle an der Straße Zöllners Garten in Brand gesetzt. Die Flammen beschädigten das mit Wellblech bekleidete Gebäude.

In der Nacht zu Silvester ist eine geparkte Lastwagen-Zugmaschine in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Eine Woche später, am 11. Januar, entdeckten Polizisten während einer nächtlichen Streifenfahrt Flammen an einer Werkstatt. Die Beamten erstickten das Feuer an der Straße Langer Acker – und verhinderten Schlimmeres. Die Ermittler gehen nach ihren Untersuchungen am Tatort ebenfalls davon aus, dass ein Unbekannter dort gezündelt hatte. Ein Lastwagenfahrer bemerkte am 15. Februar Flammen an seinem in der Straße Zöllners Garten geparkten Lastwagenanhänger. Der 50-Jährige hatte zuvor in der Kabine geschlafen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Wer das Fahrzeug angesteckt hat, ist unklar – die Polizei nennt ebenfalls Brandstiftung als Ursache. Einen Zusammenhang zu den jüngsten Containerbränden an der Realschule auf dem Campus W in Mellendorf und an der Grundschule Brelingen schließt die Polizei nach Angaben Bertrams derzeit aus.

Zusammenhang zu Brand an Wohnhaustür?

Auch für einen Zusammenhang zwischen einem Brandschaden an einer Haustür im Westerfeldweg in Bissendorf und den Vorfällen im nahe gelegenen Gewerbegebiet gebe es aktuell keine konkreten Anhaltspunkte. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hatte den Schaden am 11. Januar entdeckt. Die Flammen seien selbst erloschen, deshalb sei vermutlich nicht mehr passiert, teilte die Polizei damals mit. „Bei den Ermittlungen zu einer Reihe von Brandstiftungen in Bissendorf konzentrieren sich die Ermittlungen auf Tatorte im dortigen Gewerbegebiet“, berichtet ein Sprecher. „Natürlich können Zusammenhänge mit anderen Bränden im näheren Umfeld nicht ausgeschlossen werden. Deshalb fließen Erkenntnisse dazu mit in die Ermittlungen ein.“

Gemeindebrandmeister: Anspannung war eine andere

Aktuell nehme er keine veränderte Stimmung in der Bissendorfer Feuerwehr wahr, berichtet Gemeindebrandmeister Maik Plischke. Mit Blick auf die Wochenenden seien die Ehrenamtlichen nicht bange – „es ändert ja auch nichts an der Sache“, sagt Plischke. Die Einsätze seien Brandereignisse, die Feuerwehr lösche. Die Einsatzkräfte gehen „immer mit der gleichen Vorsicht und der gleichen Taktik vor“. Nach den häufigeren teils Großeinsätzen Anfang des Jahres im Gewerbegebiet sei die Grundanspannung schon eine andere gewesen, sagt Plischke. Er selbst sei allerdings durchaus etwas unruhiger in den Abend gegangen und habe sich mehr Gedanken gemacht, betont Wedemarks Feuerwehrchef.

„Es hilft ja auch nichts, im Gebäude zu übernachten“

In den ansässigen Betrieben nördlich der Schlager Chaussee machen sich die Verantwortlichen indes Gedanken. „Das ist hier schon ein großes Thema“, sagt ein Unternehmer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Spätestens seit Pfingstmontag sei es wieder aktuell. Er versuche nichts Brennbares direkt am Gebäude zu lagern. Doch viel mehr könne man vorbeugend nicht machen, sagt der Geschäftsmann. „Es hilft ja auch nichts, im Gebäude zu übernachten.“ Doch langsam sei es Zeit, dass etwas passiert, um weitere Feuer zu verhindern. Seine Kontaktversuche mit der Polizei seien bislang erfolglos geblieben.

„Es ist einfach eine total blöde Situation, abends rauszugehen und zu wissen, dass etwas passieren könnte“, sagt ein anderer Gewerbetreibender. Auch eine Videoüberwachung könne im Zweifel ein Feuer nicht verhindern. Gleiches gelte für eine verstärkte Präsenz eines Sicherheitsdienstes in dem Gebiet.

Wann ist die Polizei erfolgreich?

Ein dritter Geschäftsmann hofft, „dass die Polizei den Täter bald erwischt“. Der Unternehmer stellt sich zudem die Frage, warum die Ermittler bislang nicht erfolgreich waren, den Brandstifter zu fassen. Es habe vor Ort oft genug gebrannt.

Was die Polizei genau unternimmt, um den Täter dingfest zu machen, sagt Bertam aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Ersten Zeugenhinweisen sei die Polizei zwar bereits nachgegangen, berichtet der Sprecher. „Leider führten diese bislang jedoch nicht zur Ergreifung des Täters oder der Täter“, berichtet er. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung weiter um Mithilfe bei der Aufklärung der Brandserie. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley