Nach Corona-Pause: So läuft die Arbeit in den Fahrschulen

Mund-Nasen-Schutz bei den Fahrstunden und im Theorie-Unterricht, weniger Schüler in den Unterrichtsräumen und häufige Desinfektion von Lenkrad und Türgriff: So sieht Fahrschulunterricht nach der Corona-Zwangspause aus. Trotz zahlreicher Auflagen freuen sich Fahrlehrer und Schüler in der Wedemark, dass sie endlich wieder gemeinsam auf den Führerschein hinarbeiten dürfen.

495 Minuten pro Tag – so lange trägt Fahrlehrer Thomas Hasselbusch an manchen Tagen nach eigenen Angaben eine Maske. „Das ist die maximale Zeit, die wir pro Tag praktisch unterrichten dürfen – elf Fahrstunden à 45 Minuten“, erklärt er und gibt zu: „Das ist schon sehr anstrengend.“ Der verantwortliche Leiter der Fahrschule Köster nimmt die Maske nur vom Gesicht, wenn er allein im Auto ist. Und das kommt jetzt häufiger vor als vor der Pandemie.

Sowohl den Theorie-Unterricht als auch die Fahrstunden absolviert Thomas Hasselbusch von der Fahrschule Köster nur mit Maske. Quelle: Gabriele Gerner

Denn nun dürfen – abgesehen von Prüfungen – laut Landesverordnung nur noch maximal zwei Personen im Fahrschulwagen sein. Diese Regelung beschert den Fahrschulen etliche Leerfahrten. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Fahrschüler nach der Fahrstunde auf die Rückbank wechselt und sich von einem anderen Fahrschüler nach Hause fahren lässt – dies ist aktuell nicht mehr erlaubt. „Doch wir fahren weiterhin von Tür zu Tür“, sagt Hasselbusch. „Die Schüler können von zu Hause aus starten und dort auch ihre Fahrt beenden.“

Zur Galerie Die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus verändern den Fahrschulunterricht: Schüler und Lehrer tragen Masken, Flächen werden häufig desinfiziert, Kontakte dokumentiert.

Nur noch ein Schüler im Auto : 50 Kilometer extra täglich

Diesen Service bietet auch die Fahrschule Kehlert-Buckel. „Bei fünf Schülern am Tag kommen da locker mindestens 50 Kilometer extra zusammen“, schätzt Geschäftsführer Carsten Leutz. „Da fährt man den einen nach Meitze und holt den nächsten aus Resse ab – das summiert sich in der Wedemark“, sagt der 59-Jährige. Zwischen den einzelnen Fahrten müssen alle Flächen desinfiziert werden, die die Schüler angefasst haben: Lenkrad, Schaltung, Blinkerhebel und Türgriff. „Im Sommer werde ich selbst beim Fahren Schutzhandschuhe tragen, denn bei Wärme hinterlassen die Hände mehr Schweiß“, sagt Fahrlehrer Hasselbusch.

Christiane Krämer-Köster empfängt die Kunden hinter einer Spuckschutz-Scheibe. Quelle: Gabriele Gerner

Theorie-Unterricht nur noch nach vorheriger Anmeldung

Die verschärften Hygieneregeln sind nicht die einzigen Änderungen, die den Fahrschulen Mehrarbeit bescheren. Auch die Abstandsregeln beim Theorieunterricht führen zu hohem organisatorischem Aufwand. „Es dürfen sich nur noch acht Leute in unserem Schulungsraum aufhalten“, sagt Melanie Thomalla-Leutz von der Fahrschule Kehlert-Buckel. „Ich schreibe jeden Tag stundenlang Whatapp-Nachrichten mit den Schülern, um Termine zu machen, wer wann zum Unterricht kommt“, schildert sie.

Auch die Fahrschule Köster lässt Schüler nur nach vorheriger Anmeldung zum Unterricht zu. „Wir wollen nicht, dass sie spontan kommen und wir dann einige wieder nach Hause schicken müssen, weil der Raum bereits voll ist“, sagt Inhaberin Christiane Krämer-Köster. Andreas Grünke, Inhaber der Fahrschule Grünke, überlegt, an zusätzlichen Abenden Theoriestunden anzubieten. „In unserer Filiale in Langenhagen haben wir das bereits gemacht“, sagt der 56-Jährige.

Schüler, die kurz vor der Prüfung stehen, haben jetzt Priorität

„Doch wir können die Termine für Unterricht auch nicht stark ausweiten“, sagt Thomalla-Leutz, „sonst kommen wir mit dem praktischen Unterricht nicht voran.“ Etliche Schüler, die kurz vor den Corona-Maßnahmen prüfungsbereit gewesen wären, scharrten jetzt mit den Hufen, um ihren Führerschein zu erlangen, so Carsten Leutz. „Die haben jetzt Priorität.“

Zu den neuen Regelungen gehört auch, dass dokumentiert werden muss, wann welcher Schüler theoretischen oder praktischen Unterricht hatte – um im Fall einer Corona-Erkrankung die anderen Teilnehmer warnen zu können. Die Formulare für die Erlaubnis der Datenerfassung gehören nun zur Standardausstattung ihrer Fahrschule.

Die Spuckschutzwände aus Plexiglas in seinem Schulungsraum in Mellendorf hat Carsten Leutz selbst gebaut. Seine Frau schenkt jedem Fahrschüler einen hochwertigen Kugelschreiber mit dem Logo der Fahrschule. „Den gab es früher erst nach bestandener Prüfung“, sagt sie. „Jetzt sollen sie den immer zum Unterricht mitbringen, sodass keiner den Stift eines anderen anfasst.“

Fahrschülerin Negin Rafie übt die stabile Seitenplage im Erste-Hilfe-Kurs. Notfallsanitäter und Erste-Hilfe-Lehrer Martin Ulbrich kontrolliert ihre Handgriffe. Quelle: Gabriele Gerner

Erste-Hilfe-Unterricht soll „kontaktfrei“ ablaufen

Neue Regelungen gibt es auch für den Erste-Hilfe-Unterricht. Notfallsanitäter Martin Ulbrich versucht, einen – wie er sagt – „kontaktfreien“ Kurs im Raum der Fahrschule Kehlert-Buckel zu geben. „Doch das hat seine Grenzen“, schränkt er ein. „Manchmal muss ich die Handgriffe der Schüler korrigieren.“ Die Puppen zur Demonstration der Herz-Lungen-Wiederbelebung und der stabilen Seitenlage desinfiziert er nach jedem Gebrauch. Die drei Schüler und er tragen während des gesamten Unterrichts Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz.

„Schon allein deshalb mache ich jetzt wesentlich mehr Pausen als vorher“, sagt der 44-Jährige. „Außerdem müssen wir den Raum ja auch häufig lüften, um dem Virus keine Chance zu geben.“ Lüften müssen die Fahrlehrer auch im Auto, so Fahrlehrer Hasselbusch. „Der Niedersächsische Fahrlehrerverband empfiehlt, während der Fahrten ein Fenster immer einen Spalt breit offen zu halten“, sagt der 54-Jährige – außer bei hoher Geschwindigkeit auf Autobahnen und Landstraßen.

Motorradschüler müssen Ausrüstung selbst mitbringen

Bedauerlich fand Fahrlehrer Grünke, dass auch die Motorradausbildung einige Wochen lang pausieren musste. „Da kamen sich Schüler und Lehrer doch nun wirklich nicht nahe“, meint er. Neu ist allerdings, dass die Fahrschulen keine Ausrüstung mehr verleihen dürfen – aus Hygienegründen. „Nun müssen die Schüler ihren eigenen Helm, ihre Handschuhe sowie eine Jacke und eine Hose mit Protektoren mitbringen“, sagt Christiane Krämer-Köster.

Trotz der vielen neuen Anforderungen sei die Stimmung in den Fahrschulen sehr gut. „Die Jugendlichen gehen erstaunlich entspannt damit um“, freut sich Thomas Hasselbusch. „Bisher hat noch keiner gemeckert, dass er keine Maske tragen wolle.“ Dies beobachten auch Andreas Grünke und Carsten Leutz. „Die freuen sich einfach alle, dass es endlich weiter geht“, sagt Leutz und fügt mit breitem Lächeln hinzu: „Genau wie wir!“

Diese Regeln gelten bei der Führerscheinprüfungen Seit dem 18. Mai können Fahrschüler in Niedersachsen wieder praktische Führerscheinprüfungen ablegen. Bereits eine Woche zuvor hat der TÜV Nord die theoretischen Prüfungen wieder gestartet. Doch auch dabei gelten besondere Hygieneregeln: Vor dem Start der Prüfungen sollten sich alle Teilnehmer die Hände waschen. Bei den Prüffahrten müssen alle Fahrzeuginsassen eine Maske tragen – das ist Pflicht. Die Gespräche im Wagen sollten „auf das notwendigste Maß beschränkt werden“, heißt es in einer Mitteilung von TÜV Nord. Zudem sollten, nach Möglichkeit, Fenster geöffnet werden, um den Wagen durchzulüften. Identitätskontrolle, Abfahr- und Sicherheitskontrolle sowie die Ergebnisbesprechung sollten außerhalb des Autos stattfinden – unter Einhaltung des Mindestabstand, schreibt der TÜV.

Von Gabriele Gerner