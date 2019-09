Erster Aktionstag: Auf dem Amtshof in Bissendorf dreht sich alles um Pedelecs

Bissendorf

Was ist eigentlich ein Pedelec? Es steht für Pedal Electric Cycle und verbindet sportliches Radfahren mit entspannter E-Mobilität. Pedelecs unterstützen Radfahrer beim Radeln, indem Motor und Akku die eigene Tretkraft verstärken. Nach dem Motto: mit weniger Kraftaufwand weitere Strecken zurücklegen. Die Räder sind nicht schneller als 25 Stundenkilometer. Wie bewegt man sich damit fort? Das können Besucher bei einem Aktionstag rund um den Amtshof in Bissendorf am Sonnabend, 21. September, erfahren. Veranstalter ist der Ortsrat in Kooperation mit dem ADFC und der Verkehrswacht Wedemark, der Polizei, dem Seniorenbeirat, dem Repair-Café und einem Fahrradladen aus Hannover.

Simulator ermöglicht Pedelec-Fahrt für Anfänger

Wer noch nie auf einem Pedelec gesessen hat, kann bei dem Aktionstag auf einem Simulator seine ersten Meter zurücklegen. „Wir bieten ein Fahrsicherheitstraining für Anfänger an“, sagt Sandra Winkler von der Verkehrswacht. Auf einem feststehenden Pedelec kann ein Radfahrer realitätsnah die Nutzung des E-Bikes im Straßenverkehr probieren.

„Dabei bekommen die Leute das erste Mal ein Gefühl für das Rad und lernen, wie sie darauf beschleunigen und bremsen“, sagt Winkler. Die Verkehrswacht will zeigen, dass viele Menschen die Geschwindigkeit unterschätzen und in Gefahrensituationen nicht schnell genug reagieren können. „Auf einer Leinwand werden per Beamer kritische Situationen eingespielt“, erläutert Winkler. Die Verkehrswacht will bei dem Aktionstag zudem auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, einen Helm zu tragen.

Wie das Strampeln mit Elekro-Unterstützung ist, können Besucher am Stand der Fahrradgeschäftes B.O.C. erfahren. Rund 15 verschiedene Pedelec-Modelle hat es im Angebot zum Probefahren. Zudem können Besucher ihre Drahtesel mitbringen und eine Sicherheitsüberprüfung machen lassen. Der Seniorenbeirat etwa die Reflektoren oder schaue sich die Beleuchtung an. „Allerdings sollen nur kleine Reparaturen durchgeführt werden“, sagt Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann.

Führungen auf Fahrradschutzstreifen

Sie führt jeweils um 12 und 14 Uhr Gruppen, die mit den Rädern auf den Fahrradschutzstreifen etwa auf der Scherenbosteler Straße unterwegs sein werden, an. Sowohl Auto- als auch Radfahrer müssen sich an die Schutzstreifen gewöhnen „und benehmen sich noch nicht richtig“, sagt sie. Seit mittlerweile sechs Jahren gibt es bereits die Fahrradschutzstreifen in Bissendorf. Noch seien die roten Markierungen nicht fertig, sagt Brakelmann. Dennoch will sie demonstrieren, wie Radfahrer sie richtig nutzen und „sich nicht von Autofahrern in die Gosse drängen lassen“.

Polizei codiert Fahrräder

Der ADFC stellt bei dem Aktionstag das neue Lastenfahrradvor. Dort können Interessierte Hannah ausprobieren. Und die Polizei codiert während der Veranstaltung Räder. Besucher können auch an einem Quiz teilnehmen. Als Preise sind Führungen durch den Geo-Pfad, drei Einstellplätze in Fahrradboxen am Bahnhof und Fahrradhelme vorgesehen. „Die Gewinner werden ab 15 Uhr gezogen“, kündigt Winkler an.

Burgwedeler Straße wird gesperrt

Eigens für die Veranstaltung auf dem Amtshof von 11 bis 17 Uhr wird die Burgwedeler Straße zwischen der Straße Am Markt und Glockenweg gesperrt, damit Besucher in dem Bereich Probefahrten mit den Pedelecs unternehmen können.

Von Katerina Jarolim-Vormeier