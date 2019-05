Bissendorf

Zwei Motorradfahrer sind am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Burgwedeler Straße im Einmündungsbereich der Kuhstraße in Bissendorf zusammengestoßen. Ein Biker ist dabei leicht verletzt worden.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollten die beiden 46 und 24 Jahre alten hintereinander fahrenden Motorradfahrer aus Bissendorf-Wietze kommend nach links auf die Kuhstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Maschinen, die Fahrer stürzten zu Boden. Der jüngere der beiden Biker verletzte sich leicht am Bein. Die Höhe des Schadens an der KTM und der Triumph stand am Mittwoch noch nicht fest.

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke