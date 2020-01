Falsche Programmierung: Blitzer löst schon ab Tempo 30 aus

Wedemark

Gerüchte, dass der Blitzer-Anhänger in der Siedlung Lönswinkel falsch programmiert ist und zu früh auslöst, haben in den vergangenen Tagen viele Menschen in der Wedemark bewegt. In mehreren Facebook-Gruppen gaben Nutzer Hinweise, dass sie dort geblitzt worden seien, obwohl sie nachts nicht schneller als mit Tempo 50 unterwegs gewesen sein wollen. Offenbar hat der Blitzer nachts schon ab Geschwindigkeiten über Tempo 30 fleißig Fotos gemacht.

Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel bestätigt auf Nachfrage diesen Fehler. Er spricht von einem technischen Defekt an dem Gerät. Zwei Nächte in Folge – von Dienstag auf Mittwoch und eine Nacht später – habe der Blitzer bei mehr als 30 Stundenkilometer ausgelöst. Erlaubt sind an der Stelle jedoch 50 Stundenkilometer. Tagsüber habe das Gerät ganz normal Autofahrer fotografiert, wenn sie schneller als erlaubt in die Siedlung gefahren sind. Mitarbeiter der Gemeinde seien an beiden Tagen vor Ort gewesen, um das Gerät in Ordnung zu bringen. „Wir sind an einer Lösung dran“, versicherte der Sprecher am Donnerstagmittag.

Wie viele Verkehrsteilnehmer durch den Defekt fälschlicherweise geblitzt worden sind, ist derzeit noch unbekannt. Die wöchentliche Auswertung liege noch nicht vor, heißt es. Die Gemeinde hat nach Auskunft von Nagel an die Region Hannover den Hinweis gegeben, dass die Auslöser aus der Nacht, die Autofahrer mit bis zu Tempo 50 dokumentiert haben, nicht berücksichtigt werden sollen. „So mögen sich die Geblitzten bitte keine Sorgen machen“, sagt der Gemeindesprecher.

