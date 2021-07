Elze

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Sonnabend, 3. Juli, um 13.40 Uhr im Edeka-Markt Auf dem Farnkamp in Elze die Geldbörse einer 74-jährigen Wedemärkerin gestohlen. Die Frau legte ihr den Geldbeutel beim Bezahlen kurzzeitig im Kassenbereich ab. Die Täterin nutzte den unachtsamen Augenblick und nahm die Börse mit. Nach Angaben der Polizei liegen Videoaufnahmen von der Tat vor. Zeugen können sich in Mellendorf unter Telefon (05130) 977150 melden.

Von Sebastian Stein