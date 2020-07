Berkhof

Diebe sind auf bislang unbekannte Weise in einen verschlossenen VW-Bus eingebrochen, haben den T6 gestartet und sind mit dem Wagen geflüchtet.

Das schwarze Fahrzeug stand zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, auf einem Grünstreifen an der Straße Auf den Raden in Berkhof. Am Morgen war der Bus plötzlich verschwunden. Bislang hat die Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter.

Deshalb bitten die Ermittler Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, um Hinweise. Das Kommissariat Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley