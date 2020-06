Wer auf den Wertstoffhof in Bissendorf gelangen will, hat die vergangenen Wochen Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Zufahrt dorthin hat sich nach diversen Staus temporär verändert. Das bestätigen die Polizei Wedemark und Aha. Doch ab Dienstag soll die Regelung der Vergangenheit angehören.