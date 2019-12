Das sind die meistgelesenen Artikel aus der Wedemark

Wedemark

Das Jahr 2019 ist vorbei. Zeit auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Welche Texte aus der Wedemark haben die Menschen auf HAZ.de am meisten interessiert? Welche wurden besonders oft gelesen? Ein Überblick:

20. Baum frisst Schild

Ein gefräßiger Baum in der Wedemark: Er beseitigt selbst den Schilderwald. Quelle: Beate Bartz (privat)

In Deutschland wird allgemein über den zunehmenden Schilderwald geklagt. In der Gemeinde Wedemark ist das offenbar anders. In der Kommune hilft sich die Natur selbst.

Lesen Sie auch: Natur hilft sich selbst: Baum verschlingt Schild

19. Holzkohle im Haus angezündet: Feuerwehr rettet Familie vor Ersticken an Kohlenmonoxid

Die Wedemärker Feuerwehr rettet aus einem Haus in Negenborn eine sechsköpfige Familie. Quelle: Clemens Heidrich

Dramatische Rettungsaktion in Negenborn: Eine Familie mit vier Kindern wäre im Dezember beinahe in ihrem Wohnhaus erstickt. Dem 13-jährigen Sohn ist es zu verdanken, dass die Feuerwehr Wedemark rechtzeitig anrückte und die Verletzten ins Freie holte. Ursache war nicht, wie zunächst vermutet, eine defekte Therme, sondern glühende Kohlen im Wohnraum.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Wedemark rettet sechsköpfige Familie vor Erstickungstod

18. Tipps für Hundehalter: Was tun, wenn der Wolf kommt?

Eine Wolfsfährte verläuft in gerader Linie, die Hinterpfoten treten meist in die Spur der vorderen, erfahren die Hundebesitzer bei einem Kurs. Quelle: Kathrin Götze

Waldspaziergänge mit dem Hund im Wolfsrevier? Manch einer verzichtet lieber darauf, seit das Rodewalder Rudel mit zahlreichen Nutztierrissen für Aufregung sorgt. Eigentlich spricht aber nichts dagegen, wenn man einige Verhaltensregeln einhält, das hat der Wildnispädagoge Torsten Vogel einer Gruppe Hundehalter im Wald bei Steimbke gezeigt.

Lesen Sie auch:Was tun, wenn der Wolf kommt? Wildnispädagoge gibt Hundehaltern Tipps

17. 90-Jähriger verursacht zwei Unfälle binnen Minuten

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Wedemark einen Autofahrer ermitteln, der innerhalb kürzester Zeit zwei Unfallfluchten begangen hat. Der 90-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Lesen Sie auch: Senior verursacht zwei Unfälle binnen weniger Minuten und flüchtet

16. Wie Hündin Tonks Rentner Alois W. vermutlich das Leben gerettet hat

Anja Rocksin mit Tonks bei einer Prüfung im April. Die Hündin hat im Juli einen vermissten Senior im Moor gefunden. Quelle: Steffen Kaiser

Border-Collie-Hündin Tonks hat eine gute Nase: Ende Juli führte sie Halterin Anja Rocksin zu dem 76-jährigen Alois W., der bereits 48 Stunden vermisst wurde und hilflos in einem Waldstück in der Wedemark lag.

Lesen Sie auch: Diese Hündin hat den vermissten Senior im Wald gefunden

15. Feuerwehrleute der Tagesalarmgruppe sind einsatzbereit

Die Tagesalarmgruppe der Gemeindeverwaltung steht bereit: Steffen Möllentin (von links), Rolf Baumert, Florian Kohne, Claus Schröder und Jannik Minke. Es fehlt auf dem Foto Jens Taubert, der auch dazugehört. Gemeindebrandmeister Maik Plischke, die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier und Sebastian Jagau, stellvertretender Gemeindebrandmeister, sind froh, dass die Gruppe einsatzbereit ist. Quelle: Ursula Kallenbach

Sechs Mitarbeiter im Rathaus Mellendorf verstärken seit Mitte des Jahres die Tageseinsatzbereitschaft der Gemeindefeuerwehr Wedemark. Ihr Fahrzeug steht direkt vor der Tür bereit.

Lesen Sie auch: Gemeinde richtet Tagesalarmgruppe im Rathaus ein

14. Blume als Rauschmittel? Hortensiendiebe ziehen durch die Gärten

Vor allem auf junge Blütentriebe an den Hortensien haben es die Diebe abgesehen, wie diese glatten Schnitte zeigen. Quelle: Ursula Kallenbach

In der Wedemark gehen im Spätsommer Hortensiendiebe um – vermutlich, weil sie sich von den Pflanzen ein billiges Rauschmittel versprechen. Die Art der Diebstähle ist in der Gemeinde nicht neu.

Lesen Sie auch: Diebe stehlen Hortensien aus Gärten in der Wedemark

13. Foto-Serie: Die historische Wedemark

Luftbild vom Ortskern von Bissendorf in den Sechzigerjahren. Quelle: Heinz Koberg

Unsere Zeitreise führt in die Wedemark, zu den 17 Ortsteilen nördlich von Hannover, die dank Sand und Eisenbahn reich wurden.Wie sah es in der Gemeinde früher aus? Wir zeigen Ihnen Fotos.

Lesen Sie auch: Im reichen Norden: Fotos aus der historischen Wedemark

12. Lang erwartete Arztpraxis in Resse hat zu wenig Patienten

Das Warten hat ein Ende: In Resse gibt es Anfang Februar wieder eine Hausarztpraxis. Zunächst waren die Patienten verhalten, jetzt fehlt ein Arzt. Deshalb ist die Praxis derzeit geschlossen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Die Bürger von Resse haben vehement für eine Arztpraxis im Ort gekämpft. Seit Februar gibt es dort tatsächlich zwei Mediziner – doch Mitte des Jahres fehlten zunächst die Patienten. Seit Anfang Dezember ist die Praxis wieder geschlossen und die Suche nach einem neuen Arzt läuft.

Lesen Sie auch: Resser Arztpraxis muss sich durchkämpfen

11. Wohnhaus in Elze ist nach Brand unbewohnbar

Das Ausmaß des Schadens durch einen Brand in Elze wird am Tag danach deutlich. Quelle: Sven Warnecke

In Elze ist Anfang Mai der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Die Bewohner haben sich unverletzt ins Freie retten können. Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro.

Lesen Sie auch: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Elze brennt

10. Polizei fängt vermissten Hund an A7 ein

Liam versteckt sich unter Streifenwagen. Polizisten haben den vermissten Hund auf der L 310 an der Autobahn 7 eingefangen. Quelle: Polizei

Eine spektakuläre Flucht hat Anfang Januar Schäferhund Liam unternommen. Der Vierbeiner war auf der Autobahn 7 nahe Mellendorf unterwegs. Polizisten konnten ihn jedoch unverletzt einfangen.

Lesen Sie auch: Flucht über die A7: Polizei fängt vermissten Hund ein

9. Kabelbrand legt Stromversorgung in der Wedemark lahm

Am Vormittag des 7. Juni sind weite Teile der Wedemark ohne Strom gewesen. Trotz Hochdrucks haben die Arbeiten beim Versorgungsunternehmen Avacon bis 15.30 Uhr gedauert. Erst dann waren die letzten Haushalte wieder am Netz.

Lesen Sie auch: Stromausfall in weiten Teilen der Wedemark

8. Unfall auf der A7: Lastwagen verliert Tomatenpesto

Nach dem Unfall mit dem Lastwagen, der Tomatenpesto geladen hatte, bildete sich ein langer Stau auf der A7 zwischen Altwarmbüchen und Mellendorf. Quelle: Christian Elsner

Langer Stau am Morgen des 8. August auf der A7: In Höhe Mellendorf hat ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim folgenden Unfall verteilte sich großflächig Tomatenpesto auf der Autobahn. Durch die Sperrung der Strecke gab es auch Verkehrsbehinderungen in der Wedemark.

Lesen Sie auch: Lastwagen verliert Pesto auf der Autobahn 7

7. Bremsmanöver mit Dashcam gefilmt – 39-jähriger Autofahrer wegen Nötigung verurteilt

Ein Autofahrer überholt auf der Autobahn 7 ein Wohnmobil und bremst dieses anschließend in einem gefährlichen Manöver aus, zur „Disziplinierung“. Dieser Vorfall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel verhandelt. Denn: Der Wohnmobilfahrer hatte die Szene gefilmt – und der Richter ließ die Aufnahme zu.

Lesen Sie auch: Dashcam vor Gericht: Strafbefehl gegen 39-Jährigen ist rechtskräftig

6. Deshalb stellen Landwirte grüne Kreuze auf Feldern in der Gemeinde auf

Agrarwissenschaftlerin Christine Heins hat drei grüne Kreuze auf Äckern rund um Negenborn aufgestellt - als stummen Protest gegen das Höfesterben. Quelle: Julia Gödde-Polley

In der Gemeinde Wedemark stehen an einigen Stellen grüne Kreuze auf den Feldern. Doch warum werden sie überhaupt aufgestellt? Sie sind ein stiller Protest.

Lesen Sie auch: Wedemärker Landwirte stellen grüne Kreuze auf – als Protest

5. Blitzer-Attrappe an der L190: Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung

Ein Mellendorfer hat eine Mülltonne zur Blitzer-Attrappe umfunktioniert und diese an der Landesstraße 190 aufgestellt. Quelle: Polizei Wedemark

Er hat sich über den Lärm der Fahrzeuge geärgert: Ein Mann aus Mellendorf hat eine Mülltonne zu einer Blitzer-Attrappe umgebaut und an die Landesstraße 190 in der Wedemark gestellt. Doch die Polizei hat die Bastelaktion entdeckt –und jetzt ein Strafverfahren eingeleitet.

Lesen Sie auch: Ärger über Lärm: Mann stellt Blitzer-Attrappe an L190 in Mellendorf auf

4. Live-Show bei Pro7 : Joko und Klaas kommen in die Wedemark

Auf dem Bauhof-Gelände der Gemeinde Wedemark ist ein bunter Spiele-Parcours aufgebaut worden – für die Sendung „Live-Show bei dir zu Hause“ von Pro7. Quelle: Sven Warnecke

Zwei Familien aus der Wedemark sind im Oktober groß raus gekommen: Sie waren die Hauptpersonen der „Live-Show bei dir zu Hause“, die dieses Mal in der Gemeinde produziert wurde. Die Moderatoren Joko und Klaas sowie Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel waren ebenfalls vor Ort. Die Show war live auf Pro7 zu sehen.

Lesen Sie auch: Joko und Klaas waren bei Live-Show von Pro7 in der Wedemark

3. Lidl macht Markt und Parkplatz in Mellendorf dicht

Der Supermarkt-Betreiber Lidl hat die Filiale in Mellendorf umgebaut und währenddessen das gesamte Areal gesperrt. Quelle: Sven Warnecke

Ab Ende Mai stand der Parkplatz des Lidl-Marktes in Mellendorf nicht mehr zur Verfügung. Das Unternehmen hat umgebaut und sperrte dafür das Areal. Im Rathaus ärgerte man sich über fehlende frühzeitige Informationen. Inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschlossen, der Markt ist neu eröffnet.

Lesen Sie auch: Lidl macht Markt und Parkplatz in Mellendorf dicht

2. A7 wurde zur Dauerbaustelle – ausgerechnet zum Beginn der Sommerferien

Fast täglich staut sich der Verkehr auf der A7 nördlich von Hannover. Grund sind die Bauarbeiten auf dem Abschnitt. Quelle: Christian Elsner

Die Autobahn 7 nördlich von Hannover wurde zur monatelangen Engstelle: Ende Mai begannen die Vorbereitungen zur Sanierung des sechs Kilometer langen Abschnitts Richtung Süden zwischen Berkhof und dem Dreieck Hannover-Nord – und besonders eng wurde es ausgerechnet zum Ferienstart. Inzwischen sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen, doch im kommenden Jahr geht es weiter.

Lesen Sie auch: A7 wird zwischen Berkhof und Hannover-Nord saniert

1. Autofahrer schaltet beim Überholen illegales Blaulicht ein

Anhand des Nummernschildes kamen die Ermittler dem Wedemärker Autofahrer, der illegal ein Blaulicht eingesetzt hat, auf die Spur. Quelle: Symbolbild

Ein 22-Jähriger Autofahrer hat in Wennebostel illegal ein Blaulicht zum Überholen eingesetzt. Die Polizei Wedemark hat gegen den Autofahrer ein Verfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Lesen Sie auch: Junger Wedemärker Autofahrer setzt illegal Blaulicht ein

Von red/jsp