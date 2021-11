Wedemark/Neustadt/Wunstorf

Das sogenannte Leader-Projekt „Meer und Moor“ gibt es bereits seit dem Jahr 2015. Darin haben sich die Kommunen Neustadt, Wunstorf und die Wedemark zusammengeschlossen, um etwa etwas in Sachen Naherholung, Moor- und Klimaschutz sowie der Entwicklung des ländlichen Raums zu tun. Und zwar mit viel Geld aus öffentlicher Hand. Die Europäische Union (EU) hat bisher rund 2,4 Millionen Euro zugeschossen, die in die beteiligten Städte und Gemeinden geflossen sind.

Leader ist ein Maßnahmenprogramm der EU, mit dem diese schon seit 30 Jahren modellhaft innovative Aktionen auf dem Land fördert. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten dafür entsprechende regionale Entwicklungskonzepte.

Und so soll es weitergehen. Aus diesem Grund haben sich jetzt Verantwortliche aus den drei Kommunen sowie die Projektverantwortlichen um Maren Krämer im Schulzentrum in Mellendorf getroffen, um „Meer und Moor“ fortzuschreiben. Wichtig dafür sei aber, ein schlüssiges Konzept einzureichen, betonte Krämer. Sie ließ auch keinen Zweifel daran, dass das den beteiligten Protagonisten gelingen werde.

Keine Konkurrenz unter den Antragstellern

Zum Glück gebe es aber auch keine Konkurrenzsituation unter den Antragstellern, sagte Krämer auf Anfrage. Das sei etwa anders als etwa bei den Ökologischen Stationen in Niedersachsen. Von denen gebe es aktuell zwölf Dependancen. Denn dort sind nun – nachdem vor rund einem Jahr Naturschutzverbände, Landwirte und Politik gemeinsam den sogenannten Niedersächsischen Weg angetreten haben –, gleich mehrere Landkreise im Bemühen um mehr Artenschutz hervorgetreten, die sich im Bundesland für Vor-Ort-Betreuungen von Schutzgebieten bewerben würden. Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich nunmehr gleich um 27 Bewerber handeln.

Um „Meer und Moor“ fortsetzen zu können, sind aber noch nicht alle Eckpfosten eingeschlagen, einiges müsse noch definiert werden, heißt es von Krämer weiter. Bis zum Frühjahr 2022. Doch sie spricht bereits jetzt von Dankbarkeit – und meint dabei das Land Niedersachsen, das bereits jetzt volle Unterstützung für die Fortschreibung signalisiert habe.

Zychlinski: Projekt liefert greifbare Ergebnisse

Dass es sich bei dem Leader-Projekt nicht um eine „abstraktes Behördenidee“ handelt, betonte bei dem Treffen auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychliniski. Er könne zwar noch nicht über die neuen konkrete Projekte sagen. „Wir sind noch in der Findungsphase.“ Doch er verweist auf die bereits realisierten Ziele. Dabei sei es etwa um Moorschutzprojekte. Zudem geht es um die Wiederbelebung von Dorfläden wie etwa in Brelingen, Mariensee und Bokeloh.

Der Dorfladen in Brelingen ist im Zuge des Leader-Projekts wiederbelebt worden. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Doch es geht bei dem Projekt auch um die Revitalisierung von Dorfgemeinschaftshäusern, Fahrradrouten zu touristischen Zielen und damit der Förderung der ländlichen Region und auch der Fortsetzung der „Straße der Kinderrechte“ von der Wedemark über Neustadt bis hin nach Wunstorf.

Die Straße der Kinderrechte ist von der Wedemark über Neustadt bis nach Wunstorf im Zuge des Leader-Projekts fortgesetzt worden. Hier ist die Enthüllung eines Kunstwerks vor der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh zu sehen. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

„Als wir gestartet sind, hat es zunächst keine enge Zusammenarbeit gegeben“, erzählt Wedemarks Bürgermeister. Seine Gemeinde hatte sich zunächst stärker in Richtung Langenhagen orientiert. Nach nunmehr fast sieben Jahren Projektarbeit sei das nun anders. „Aus dem zunächst künstlichen Gebilde ist tatsächlich etwas Fruchtbares entstanden“, konstatiert der Verwaltungschef heute. Deshalb setzte das die Gemeinde „gerne fort“.

In sieben Jahren 50 Ideen in drei Kommunen umgesetzt

Doch nicht nur die Kommunen untereinander hätten zusammengearbeitet. Vielfach hätten sich auch Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen, um die letztlich 50 Projekte gemeinsam zu realisieren, „insbesondere in den Bereichen Daseinsvorsorge, Tourismus und Naherholung aber auch im Natur- und Umweltschutz“, listet Krämer auf . „Daran möchte die Region anknüpfen und weiterhin gemeinsam positive Impulse für die Zukunft setzen.“ Über die neuerliche, mögliche Höhe der Förderung gibt es indes noch keine Erkenntnisse. Die Projektverantwortliche hofft aber auch eine ähnlich Hohe Summe wie zuletzt.

Ein nächstes Planungstreffen steht bereits am Donnerstag, 9. Dezember, an. Angesichts der Corona-Pandemie ist das allerdings nur digital möglich. Wer sind für das Projekt interessiert, erfährt auf der Internetseite der Leader-Region unter www.neustadt-a-rbge.de, Stichwort Leader-Region demnächst mehr. Informationen gibt es auch direkt bei Maren Krämer, Telefon (0511) 3407262 sowie per E-Mail an maren.kraemer@sweco-gmbh.de.

Von Sven Warnecke