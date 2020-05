DLRG trainiert wieder im Freibad – doch was wird aus den Schwimmanfängern?

Mellendorf

Endlich kann es losgehen: Die DLRG Wedemark konnte aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit nicht trainieren. Die Ausbildung im Wasser musste zwangsweise pausieren. Doch das ändert sich mit der Eröffnung des Freibads in Mellendorf, die Trainingsstätte der Rettungsschwimmer in den Sommermonaten. Ab Dienstag, 2. Juni, nimmt die Ortsgruppe das praktische Training im Spaßbad auf – seit Donnerstag, 28. Mai, ist es wieder für Besucher geöffnet.

Für die DLRG kam dieser Termin zu schnell. „Der Grund dafür ist, dass wir nur mit festen Gruppen arbeiten dürfen und Einladungen sowie Anmeldungen sonst zu kurzfristig wären“, sagt Raffael Sachse, technischer Ausbildungsleiter.

Seepferdchenkurse : Wird die Warteliste durch den Ausfall länger?

Wer schwimmen lernen möchte, muss sich weiter gedulden: Die Seepferdchenkurse fallen in diesem Jahr aus. „Die Abstandsregeln lassen es nicht zu“, sagt Sprecher Karsten Hölscher. Dass aktuell keine Kinder Schwimmen lernen können, sei auf den ersten Blick dramatisch und für die DLRG „natürlich schwer hinnehmbar“. Es gebe jedoch Ansagen die vorgeben, „dass ein Anfängerschwimmen durchaus geplant werden kann, wenn weitere stufenweise Lockerungen folgen“.

Der Ortsgruppe sei bewusst, dass die Warteliste für die Seepferdchenkurse durch die aktuelle Lage „nicht unbedingt kürzer wird“, sagt Hölscher. Doch es gebe jedes Jahr auch Kinder, die von der Liste wieder verschwinden, weil sie mittlerweile an anderer Stelle einen Schwimmkurs belegt haben. Interessierte können sich weiterhin bei der DLRG melden und sich auf die Liste setzen lassen.

Spaßbad bietet kontaktlose Kurse an

Die Verantwortlichen des Spaßbads wollen anders als die DLRG Schwimmkurse für Anfänger anbieten – kontaktlos. Der Bedarf sei extrem groß, sagt Ingo Haselbacher, Geschäftsführer der Freibad-Betreibergesellschaft Sport & Freizeit. Ab Montag, 8. Juni, sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen mit maximal neun Kindern das erste Mal gemeinsam üben. Der Kursablauf sei durchgeplant, berichtet Haselbacher. Beispielsweise sollen die Eltern den Kindern den Schwimmgürtel anlegen, damit die Schwimmlehrerin nicht zu nah kommt. Anmeldungen sind ab sofort im Freibad möglich.

„Wir wollen keinesfalls den Teufel an die Wand malen, sondern müssen – wie auch die Entscheidungsträger in Bezug auf die Corona-Pandemie – Woche für Woche schauen und weiteren Lockerungen positiv entgegensehen“, sagt Hölscher von der DLRG. Bis dahin gilt: Nichtschwimmer sollten nicht allein ins Wasser gehen. Sie bringen nicht nur sich selbst, sondern gegebenenfalls auch die Rettungsschwimmer in Gefahr.

Im Anfängerschwimmkurs der DLRG Wedemark trainieren die Teilnehmer für das Seepferdchen. Doch das ist aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht möglich. Quelle: DLRG Wedemark/Karsten Hölscher (Archiv)

DLRG muss Anwesenheit bei Kursen protokollieren

Für die anderen Kurse muss die DLRG einige Auflagen erfüllen und Regeln einhalten: Maximal zehn Menschen dürfen am Schwimmunterricht teilnehmen. Ihnen steht im Freibad jeweils eine Doppelbahn zur Verfügung. Umziehen und Duschen sollten die Teilnehmer am besten zu Hause, empfiehlt die Ortsgruppe. Nur wer zu einem Kurs angemeldet ist, kommt ins Freibad.

Die DLRG muss die Anwesenheit protokollieren. „Auch ist ein Aufenthalt für Angehörige während der Trainingszeit am Beckenrand oder auf der Terrasse des Vereinsheims nicht gestattet“, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgruppe.

Jeweils zwei Gruppen starten jetzt die Ausbildung für die Abzeichen Bronze, Silber und Gold. Auch die Rettungsschwimmer trainieren wieder – aber nur eingeschränkt. „Wir dürfen keine Übungen mit zweiter Person durchführen, wie etwa Transportschwimmen sowie Rettungs- oder Befreiungsgriffe“, so Ausbilder Sachse. Die DLRG-Ortsgruppe orientiert sich bei den Regeln an einer elfseitigen Risikobewertung, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft für den Trainings- und Ausbildungsbetrieb während der Corona-Pandemie veröffentlicht hat.

Trotzdem ist die Ortsgruppe froh, dass das Training wieder startet. Informationen zu den Trainingszeiten finden Interessierte auf der Internetseite der DLRG auf www.wedemark.dlrg.de. Dort sind auch Anmeldungen für die Kurse möglich.

Von Julia Gödde-Polley